Нарвитянка Алика Милова перед выступлением на Евровидении: Они правда знают слова моей песни!

Нарвитянка Алика Милова отправится на Евровидение, чтобы представлять Эстонию уже в понедельник, 1 мая. В программе "Hommik Anuga" певица рассказывает об эмоциях и мыслях, с которыми она идет на большой конкурс, - передает ERR.
Алика представляет Эстонию на Евровидении с песней "Bridges". В последние месяцы певица гастролировала по Европе с другими участниками Евровидения.
Алика сказала, что выступления в разных странах оставили у нее теплые чувства.
- Европейские фанаты очень поддерживали меня, - сказала она, добавив, что каждый раз, когда она уходила со сцены, чувствовала себя вне себя от радости.
В этом году на Евровидении не так много баллад, и Алика сказала, что для нее это было очень неожиданно. Они отметила, что многие поклонники певческого конкурса уже знают слова её песни. "Люди на самом деле пели со мной весь припев", - сказала Алика.
- После выступления в Израиле ко мне подошла девушка со слезами на глазах и сказала, что ей так понравилось и что я для нее победительница, - вспоминала певица.