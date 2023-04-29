Нарвитянка Алика Милова перед выступлением на Евровидении: Они правда знают слова моей песни!

Алика представляет Эстонию на Евровидении с песней "Bridges". В последние месяцы певица гастролировала по Европе с другими участниками Евровидения.

Алика сказала, что выступления в разных странах оставили у нее теплые чувства.

- Европейские фанаты очень поддерживали меня, - сказала она, добавив, что каждый раз, когда она уходила со сцены, чувствовала себя вне себя от радости.

В этом году на Евровидении не так много баллад, и Алика сказала, что для нее это было очень неожиданно. Они отметила, что многие поклонники певческого конкурса уже знают слова её песни. "Люди на самом деле пели со мной весь припев", - сказала Алика.