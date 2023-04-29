Объемы продаж бытовой техники существенно снизились

Как сообщает ERR, если в феврале выручка от продаж снизилась на шесть процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, то в марте это снижение удвоилось.

Оборот больше всего, или на 28 процентов, сократился в магазинах, торгующих компьютерами, книгами, спортивным инвентарем и игрушками. Однако выручка от продаж снизилась еще на 21 процент в магазинах товаров для дома, бытовой техники и строительных материалов.

- В нашей отрасли было три очень бурных года, когда люди больше работали в домашних офисах, а затем покупали больше бытовой техники и бытовой электроники. Это одна из причин. Другая причина заключается в том, что, как сообщалось в прессе, рынок недвижимости остыл. Третьей причиной, по-видимому, может быть рост Еврибора, - сказал Ян Андре, руководитель отдела закупок Euronics.

В то же время цены на электронику и бытовую технику за год выросли на 14 процентов.

- Что мы почувствовали, поняли, так это то, что срок службы этих продуктов или этот цикл замены стал длиннее. Если мы возьмем телевизоры, а это очень большая группа товаров, то их покупают меньше; если мы говорим о стиральных машинах и холодильников, скорее нет, объемы там все же выросли, - сказал Андре.

В марте падение выручки от реализации розничной торговли ускорилось до 13 процентов.

- Самый большой бум промышленных и строительных товаров был в конце 2021 года, когда в магазины поступили деньги из второй пенсионной ступени. Затем последовал спад, особенно резкий в последние месяцы, - говорит аналитик SEB Михкель Нестор.

- Потребительская корзина по-прежнему на 15 процентов дороже, чем была, и особенно в случае более бедных домохозяйств доля вынужденных расходов неизбежно еще выше. В среднем семейном бюджете, если продукты быстро дорожают, на остальные группы товаров остается меньше денег, - сказал Нестор.

Несколько отраслей розничной торговли даже присоединились к общему росту цен, но сейчас спрос снизился.