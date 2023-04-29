Количество сделок с недвижимостью снизилось до десятилетнего минимума

По данным Земельного департамента Эстонии, в первом квартале 2023 года на рынке недвижимости было совершено 8 882 сделки купли-продажи на общую сумму 895 миллионов евро.
По данным Земельного департамента Эстонии, количество и общая сумма сделок снизились как по сравнению с первым кварталом, так и с четвертым кварталом 2022 года.
В последний раз квартальное количество сделок купли-продажи было таким небольшим десять лет назад, в первом квартале 2013 года, когда было совершено почти 8800 сделок.
Ежемесячное распределение сделок купли-продажи в этом году показывает, что первые два месяца года были очень спокойными, но в марте активность значительно возросла. В последний раз общая стоимость квартальных транзакций была такой низкой во втором квартале 2020 года. Количество транзакций составило 27%, а общая стоимость на 28% ниже, чем в то же время в прошлом году. По сравнению с предыдущим кварталом количество транзакций составило 19%, а их общая стоимость снизилась на 27%.
В первом квартале 2023 года количество транзакций уменьшилось по сравнению с прошлым годом во всех округах. Общая стоимость увеличилась только в Ляэне-Вирумаа, где суммарная стоимость сделок купли-продажи увеличилась на треть по сравнению с первым кварталом прошлого года.
C квартирной собственностью в первом квартале 2023 года было совершено 5 172 сделки купли-продажи, в том числе с жилыми помещениями - 4 722. Количество сделок с жилыми помещениями уменьшилось на одну пятую по сравнению с первым кварталом прошлого года и на 13% по сравнению с предыдущим годом. Среди них количество сделок с новыми квартирами уменьшилось на десятую часть, а количество сделок на вторичном рынке - на четверть. Доля первичных продаж в сделках с квартирами в первом квартале 2023 года составила 21%.