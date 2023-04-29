Количество сделок с недвижимостью снизилось до десятилетнего минимума

По данным Земельного департамента Эстонии, количество и общая сумма сделок снизились как по сравнению с первым кварталом, так и с четвертым кварталом 2022 года.

В последний раз квартальное количество сделок купли-продажи было таким небольшим десять лет назад, в первом квартале 2013 года, когда было совершено почти 8800 сделок.

Ежемесячное распределение сделок купли-продажи в этом году показывает, что первые два месяца года были очень спокойными, но в марте активность значительно возросла. В последний раз общая стоимость квартальных транзакций была такой низкой во втором квартале 2020 года. Количество транзакций составило 27%, а общая стоимость на 28% ниже, чем в то же время в прошлом году. По сравнению с предыдущим кварталом количество транзакций составило 19%, а их общая стоимость снизилась на 27%.

В первом квартале 2023 года количество транзакций уменьшилось по сравнению с прошлым годом во всех округах. Общая стоимость увеличилась только в Ляэне-Вирумаа, где суммарная стоимость сделок купли-продажи увеличилась на треть по сравнению с первым кварталом прошлого года.