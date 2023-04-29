Строительство долгожданной мотогоры движется к завершению

Осенью в волости Алутагузе должна быть построена мототрасса, расположенная на высоте более 120 метров над уровнем моря, - передает ERR.

Объект, в котором содержится 12 миллионов тонн отработанной руды, будет открыт для посещения. Помимо километрового мотодрома, на вершине горы также будет построена смотровая площадка.

- Здесь сделаны серпантины, чтобы можно было заехать еще и на автомобиле. Сюда можно будет приехать и на больших автобусах. Но да, мотоциклистов здесь будет больше, эта площадка изначально пробудила в них интерес. Здесь можно проводить гонки на мотоциклах, гонки на квадроциклах, а также другие вещи: на велосипедах или пешком. Я верю, что эта гора будет многоцелевой, - сказал Андрес Вайнола, председатель правления "Enefit Power".

После того, как объект будет завершен, сланцевая компания "Enefit Power" передаст его властям Алутагузе, которые планируют найти арендатора. По словам промоутеров туризма, опыт показывает, что объекты, связанные со сланцевой промышленностью, быстро становятся популярными.

- Это очень крутой объект, ради которого есть еще один повод приехать в Ида-Вирумаа, - сказала Кристина Эрниц, консультант по туристизму.

Мотогора шахты "Эстония" должна была открыться еще четыре года назад, но из-за юридических споров работы надолго были остановлены.

- К сожалению, у нас был длительный спор в течение двух-трех лет с предыдущими подрядчиками, с которыми нам пришлось обращаться в суд, потому что они не соблюдали сроки строительства. Но решение найдено, прошлое в прошлом, давайте не будем вспоминать историю, давайте с оптимизмом смотреть в будущее, - сказал Андрес Вайнола.