В Эстонию по-прежнему прибывают по 70-80 украинских беженцев ежедневно

По данным Департамента полиции и погранохраны, число беженцев в последние месяцы остается стабильным. Всего за временной защитой в Эстонии обратились почти 45 000 граждан Украины, около 19 000 продлевают ее. Однако по сравнению с первой половиной прошлого года количество прибывающих в Эстонию беженцев значительно уменьшилось.
Количество беженцев, прибывающих в Эстонию из Украины, уменьшилось, - сообщает ERR. Многие украинцы покидают Эстонию. Беженцев, которые приезжают сюда, часто ждут друзья, поэтому информационные пункты для беженцев больше не нужны.
- Ежедневное число прибывающих беженцев составляет менее сотни, то есть около 70–80 беженцев, из которых около 50 процентов остаются в Эстонии, остальные переезжают в другие страны, - сказал Герт Каю, руководитель антикризисного отдела Департамента полиции и погранохраны.
Кирилл Бадыкин, руководитель группы кризисного управления Департамента социального страхования, сказал, что просматривается тенденция скорее в сторону отъезда украинцев из Эстонии. По его словам, многие украинцы приняли решение вернуться на родину.
- У нас есть данные, что Эстонию покинули 4500 граждан Украины, большинство из которых вернулись в Украину. Остальные уехали в другие страны, - сказал он.