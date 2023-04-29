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В Эстонию по-прежнему прибывают по 70-80 украинских беженцев ежедневно

Северное побережье
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Украинские беженцы в Нарве.
Украинские беженцы в Нарве. Фото: Илья Смирнов

По данным Департамента полиции и погранохраны, число беженцев в последние месяцы остается стабильным. Всего за временной защитой в Эстонии обратились почти 45 000 граждан Украины, около 19 000 продлевают ее. Однако по сравнению с первой половиной прошлого года количество прибывающих в Эстонию беженцев значительно уменьшилось.

Количество беженцев, прибывающих в Эстонию из Украины, уменьшилось, - сообщает ERR. Многие украинцы покидают Эстонию. Беженцев, которые приезжают сюда, часто ждут друзья, поэтому информационные пункты для беженцев больше не нужны.

- Ежедневное число прибывающих беженцев составляет менее сотни, то есть около 70–80 беженцев, из которых около 50 процентов остаются в Эстонии, остальные переезжают в другие страны, - сказал Герт Каю, руководитель антикризисного отдела Департамента полиции и погранохраны.

Кирилл Бадыкин, руководитель группы кризисного управления Департамента социального страхования, сказал, что просматривается тенденция скорее в сторону отъезда украинцев из Эстонии. По его словам, многие украинцы приняли решение вернуться на родину.

- У нас есть данные, что Эстонию покинули 4500 граждан Украины, большинство из которых вернулись в Украину. Остальные уехали в другие страны, - сказал он.

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