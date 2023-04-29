В Эстонию по-прежнему прибывают по 70-80 украинских беженцев ежедневно

Количество беженцев, прибывающих в Эстонию из Украины, уменьшилось, - сообщает ERR. Многие украинцы покидают Эстонию. Беженцев, которые приезжают сюда, часто ждут друзья, поэтому информационные пункты для беженцев больше не нужны.

- Ежедневное число прибывающих беженцев составляет менее сотни, то есть около 70–80 беженцев, из которых около 50 процентов остаются в Эстонии, остальные переезжают в другие страны, - сказал Герт Каю, руководитель антикризисного отдела Департамента полиции и погранохраны.

Кирилл Бадыкин, руководитель группы кризисного управления Департамента социального страхования, сказал, что просматривается тенденция скорее в сторону отъезда украинцев из Эстонии. По его словам, многие украинцы приняли решение вернуться на родину.