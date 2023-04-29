Нарвский дом эстонского языка презентовал оригинальное учебное пособие

Книга "Lõpuks leidsin sind" (название переводится как "Наконец-то нашел тебя"), издана специально для изучающих эстонский язык, и написана она простым и понятным языком. Авторами книги являются преподаватели Марта Долгошев и Пилле Маффуччи, передает ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

- Это замечательный учебный материал. Мало того, что это интересное чтение для более усложненного языкового уровня, начиная с В1, это еще очень интересные и увлекательные истории. Они с юмором, чтобы ученику было нескучно их читать. В книжке есть еще дополнительные задания. Над каждым текстом есть задания, можно проработать прочитанный материал. Это приятное чтение с пользой, - сказала руководительница Нарвского дома эстонского языка Анна Фараонова.

Авторы книги использовали реальные истории своих учеников и перенесли их в жизнь с помощью вымышленных персонажей - изучающего эстонский язык американца по имени Адам и учительницы эстонского языка Ээвы. Преподаватели получили более 70 историй и выбрали из них самые интересные. В книгу вошла и история нарвитянки Татьяны Чудаевой.

- Мои одноклассники в детстве ходили к Эстонской гимназии смотреть эстонцев. Это была как такая достопримечательность. Я с ними не ходила, но один раз на улице увидела мальчика, который свободно разговаривал по-эстонски. Ему было шесть лет, а я тогда училась во втором классе и была со своей мамой. Я маме удивленно сказала: "Мама, ты посмотри какой умный мальчик, он уже выучил эстонский язык, он уже умеет на нем разговаривать". И тогда мама мне объяснила, ты знаешь, этот мальчик - просто эстонец, – рассказала Чудаева.