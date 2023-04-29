СИНОПТИК ⟩ Скорого возвращения тепла ждать не стоит

- В этом году апрель в Эстонии был теплее, чем в среднем. Но ничто не вечно под Луной, - цитирует RusDelfi слова синоптика Кайро Кийтсака.

По его словам, в конце апреля погода стала существенно прохладнее и останется такой до середины мая.

- По крайней мере первая декада мая также будет прохладнее среднестатистической, - отметил Кийтсак. - Осадки будут выпадать в виде снега с дождем, а в отдельные дни нельзя исключать и просто снегопада, если воздушная масса будет достаточно холодной. Ночью возможны отрицательные температуры, при этом на уровне земли температура будет значительно ниже нуля.