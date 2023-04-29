Сб, 29.04.2023
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СИНОПТИК ⟩ Скорого возвращения тепла ждать не стоит

Северное побережье
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Фото: Urmas Luik

Неожиданно теплый апрель оставил у многих ложные ожидания, что и май будет таким же. Однако синоптики говорят об обратном.

- В этом году апрель в Эстонии был теплее, чем в среднем. Но ничто не вечно под Луной, - цитирует RusDelfi слова синоптика Кайро Кийтсака.

По его словам, в конце апреля погода стала существенно прохладнее и останется такой до середины мая.

- По крайней мере первая декада мая также будет прохладнее среднестатистической, - отметил Кийтсак. - Осадки будут выпадать в виде снега с дождем, а в отдельные дни нельзя исключать и просто снегопада, если воздушная масса будет достаточно холодной. Ночью возможны отрицательные температуры, при этом на уровне земли температура будет значительно ниже нуля.

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