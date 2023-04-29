Доля расходов на здравоохранение в Эстонии ниже среднего по ЕС

Как пишет dv.ee, Всемирная организация здравоохранения 28 апреля опубликовала сравнительные данные за 2020 год о расходах стран ЕС на здравоохранение. Согласно этим данным, в странах Евросоюза на здравоохранение тратилось в среднем 10,9% ВВП, а в Эстонии - 7,8%.

В 2020 году Эстония заняла 19-е место среди европейских стран по доле расходов на здравоохранение от ВВП, за ней следовали Литва, Латвия, Венгрия, Словакия, Ирландия, Польша, Румыния и Люксембург.

Уже в 2021 году расходы на здравоохранение в Эстонии составили 7,5% ВВП. Доля, оплаченная самими жителями Эстонии, в оплате медицинских услуг в Эстонии составила 21,9%, что значительно выше, чем в среднем по Европейскому Союзу (14,4% в 2020 году). В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует пересмотреть эффективность финансирования здравоохранения, когда доля самого населения в оплате медицинских услуг составляет более 15% расходов на здравоохранение.