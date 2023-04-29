Вс, 30.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Доля расходов на здравоохранение в Эстонии ниже среднего по ЕС

Северное побережье
Facebook Twitter
Comments
Машинам скорой помощи часто приходится транспортировать пациентов, в случае которых следовало бы использовать и вовсе платный медтранспорт.
Машинам скорой помощи часто приходится транспортировать пациентов, в случае которых следовало бы использовать и вовсе платный медтранспорт. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Жители Эстонии вынуждены оплачивать собственные медицинские расходы в большей степени, чем рекомендовано Всемирной организации здравоохранения.

Как пишет dv.ee, Всемирная организация здравоохранения 28 апреля опубликовала сравнительные данные за 2020 год о расходах стран ЕС на здравоохранение. Согласно этим данным, в странах Евросоюза на здравоохранение тратилось в среднем 10,9% ВВП, а в Эстонии - 7,8%.

В 2020 году Эстония заняла 19-е место среди европейских стран по доле расходов на здравоохранение от ВВП, за ней следовали Литва, Латвия, Венгрия, Словакия, Ирландия, Польша, Румыния и Люксембург. 

Уже в 2021 году расходы на здравоохранение в Эстонии составили 7,5% ВВП. Доля, оплаченная самими жителями Эстонии, в оплате медицинских услуг в Эстонии составила 21,9%, что значительно выше, чем в среднем по Европейскому Союзу (14,4% в 2020 году). В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует пересмотреть эффективность финансирования здравоохранения, когда доля самого населения в оплате медицинских услуг составляет более 15% расходов на здравоохранение.

Читайте подробнее на dv.ee.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Новости
Наверх