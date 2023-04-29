Кая Каллас на третьем месте в списке самых высокооплачиваемых чиновников

Самым высокооплачиваемым чиновником стал руководитель Департамента государственной инфосистемы Маргус Ноорма. До вычета налогов он получил за прошлый год 94222 евро или в среднем 7852 евро в месяц.

На втором месте глава Налогово-таможенного департамента Райго Ууккиви - 89700 евро.

Премьер-министр Кая Каллас на третьем месте с годовым доходом 86178 евро. Ее среднемесячная зарплата до вычета налогов составила 7182 евро.

Несильно от премьер-министра, закрывая пятерку самых высокооплачиваемых госслужащих, отстают председатель Государственного суда Виллу Кыве и судья Таллиннского окружного суда Виллем Лапимаа с годовыми доходами 85837 евро и 85543 евро соответственно.

В целом, как сообщает Министерство финансов, зарплаты чиновников в 2022 году росли такими же темпами, как и средняя зарплата.

- Я рад, что в наибольшей степени увеличилась заработная плата важных для страны и народа спецслужб - сотрудников полиции, спасателей, дипломатической службы, действующих военнослужащих и других, - прокомментировал опубликованные данные министр финансов Март Вырклаев.

По его словам, это стало возможным, среди прочего, за счет дополнительных денег, выплаченных правительством внутренней безопасности, чтобы поддерживать конкурентоспособность оплаты труда.

По словам министра, заработная плата госслужащих не может быть лидером на конкурентном рынке труда, так как это создаст давление на зарплату и нанесет ущерб развитию экономики Эстонии.