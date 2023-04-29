Кая Каллас на третьем месте в списке самых высокооплачиваемых чиновников

Министерство финансов опубликовало данные о зарплатах государственных служащих за 2022 год. Прибавку к зарплате ощутили все - от премьер-министра до рядовых полицейских.
Самым высокооплачиваемым чиновником стал руководитель Департамента государственной инфосистемы Маргус Ноорма. До вычета налогов он получил за прошлый год 94222 евро или в среднем 7852 евро в месяц.
На втором месте глава Налогово-таможенного департамента Райго Ууккиви - 89700 евро.
Премьер-министр Кая Каллас на третьем месте с годовым доходом 86178 евро. Ее среднемесячная зарплата до вычета налогов составила 7182 евро.
Несильно от премьер-министра, закрывая пятерку самых высокооплачиваемых госслужащих, отстают председатель Государственного суда Виллу Кыве и судья Таллиннского окружного суда Виллем Лапимаа с годовыми доходами 85837 евро и 85543 евро соответственно.
В целом, как сообщает Министерство финансов, зарплаты чиновников в 2022 году росли такими же темпами, как и средняя зарплата.
- Я рад, что в наибольшей степени увеличилась заработная плата важных для страны и народа спецслужб - сотрудников полиции, спасателей, дипломатической службы, действующих военнослужащих и других, - прокомментировал опубликованные данные министр финансов Март Вырклаев.
По его словам, это стало возможным, среди прочего, за счет дополнительных денег, выплаченных правительством внутренней безопасности, чтобы поддерживать конкурентоспособность оплаты труда.
По словам министра, заработная плата госслужащих не может быть лидером на конкурентном рынке труда, так как это создаст давление на зарплату и нанесет ущерб развитию экономики Эстонии.
- При этом уровень не должен отставать от рынка труда - мы должны обеспечить качество и профессионализм работы государства. Однако если сравнивать сегодняшнюю конкурентоспособность государственной службы на рынке труда, то все равно остается опасение, что частный сектор выкупит у нас больше специалистов. Например, умные аналитики и топ-специалисты из Минфина переходят в банки и финансовые компании, потому что там предлагают гораздо более высокую зарплату за экспертные знания, - сказал Вырклаев, добавив, что базовая заработная плата ведущих специалистов и руководителей в среднем на 18% отстает от рынка заработной платы.
Ожидается замедление роста
Средняя общая заработная плата государственных служащих в 2022 году составила 2175 евро (увеличение на 10,6%). В прошлом году самый высокий рост заработной платы был у специальных служащих, то есть у сотрудников полиции, тюрем, спасателей, служб, действующих военных и других специальных государственных служащих (рост 14,7%, средняя общая зарплата 2180 евро). Это было вызвано, в том числе, выделением правительством дополнительных средств органам внутренней безопасности.
Средняя общая заработная плата муниципальных служащих составила 1 996 евро (рост на 10,5%), средняя общая заработная плата государственных служащих составила 2 252 евро (рост на 9,9%).
В текущем календарном году по состоянию на 1 апреля базовая заработная плата чиновников до выплаты налогов составляет 2 252 евро (увеличение на 16%), что обусловлено увеличением средней заработной платы полицейских, спасателей и других специальных служащих (22%). Заработная плата местных государственных служащих в этом году выросла на 11%, а государственных служащих – на 13%.
В ближайшие годы ожидается замедление роста заработной платы на государственной службе.