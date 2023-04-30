Закон о советской символике хотят пересмотреть

- В неизменном виде закон точно не будет принят, - заявил Ломп в интервью ERR.

По словам Ломпа, есть две возможности: либо пойти на улучшение нынешнего законопроекта, либо дать министерству сигнал выйти с совершенно новым законопроектом. Сам Ломп предпочел бы второй вариант.