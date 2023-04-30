Закон о советской символике хотят пересмотреть

Председатель экономической комиссии парламента, социал-демократ Прийт Ломп заявил, что комиссия продолжит работу с конституционной комиссией над так называемым Законом о советской символике. По словам Ломпа, может быть составлен новый законопроект.
- В неизменном виде закон точно не будет принят, - заявил Ломп в интервью ERR.
По словам Ломпа, есть две возможности: либо пойти на улучшение нынешнего законопроекта, либо дать министерству сигнал выйти с совершенно новым законопроектом. Сам Ломп предпочел бы второй вариант.
- Конечно, было бы проще и правильнее начать не с изменения существующего документа, а с чистого листа, с нового законопроекта, - сказал он.