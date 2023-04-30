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Закон о советской символике хотят пересмотреть

Северное побережье
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Советская символика в центре Таллинна
Советская символика в центре Таллинна Фото: Kirill Smirnov/Põhjarannik.

Председатель экономической комиссии парламента, социал-демократ Прийт Ломп заявил, что комиссия продолжит работу с конституционной комиссией над так называемым Законом о советской символике. По словам Ломпа, может быть составлен новый законопроект.

- В неизменном виде закон точно не будет принят, - заявил Ломп в интервью ERR.

По словам Ломпа, есть две возможности: либо пойти на улучшение нынешнего законопроекта, либо дать министерству сигнал выйти с совершенно новым законопроектом. Сам Ломп предпочел бы второй вариант.

- Конечно, было бы проще и правильнее начать не с изменения существующего документа, а с чистого листа, с нового законопроекта, - сказал он.

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