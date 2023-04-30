Разработку полезных ископаемых планируют вести с выгодой для местных жителей

В своем мнении, опубликованном на сайте ERR, Куивкаев сообщил, что Министерством окружающей среды, Министерством экономики и коммуникаций и Министерством финансов начата подготовка уездных планов по запасам полезных ископаемых. Их цель состоит в том, чтобы в сотрудничестве с местными органами власти и местными жителями определить места добычи полезных ископаемых и установить условия, при которых их можно добывать. Также планируют установить общие принципы и рекомендации по внедрению передовой практики и управлению добычей природных ресурсов.

"К сожалению, предыдущий неудачный опыт, когда районы добычи располагались слишком близко к деревням или жилым домам, а также неудобства, связанные с добычей полезных ископаемых, такие как шум и пыль, вызвали сильное сопротивление разведке и добыче полезных ископаемых у населения и муниципалитетов, - пишет Куивкаев. - Давно пора начать руководить государством в вопросах добычи полезных ископаемых так, чтобы эстонские села и города не боялись, зная, что карьер будет в непосредственной близости от них."

По мнению советника, разработка и добыча полезных ископаемых может быть удобной и выгодной для всех сторон:

"Путешествуя по Европе, вы наверняка удивляетесь тому, что некоторые промышленные объекты находятся прямо в черте города. Я сам видел такие примеры и считаю, что это следующий этап развития Эстонии, где деятельность компаний будет настолько хорошо спланирована, что не создает проблем, а наоборот способствует местной экономике, занятости и благу страны в целом. В то же время ответственная добыча полезных ископаемых должна стать нормой. Добытчик может сделать больше, чем требует закон, и обеспечить благополучие людей в этом районе. Местные жители получат хорошее место для купания и отремонтированную детскую площадку, а муниципалитет получит дополнительный доход в свой бюджет".

Как пишет Куивкаев, в ходе сотрудничества министерств создается лучшее представление о возможностях разведки и добычи полезных ископаемых, а также знания о том, как лучше смягчить возможные воздействия и нарушения деятельности на местную живую и природную среду.