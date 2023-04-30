Полиция может столкнуться с острой нехваткой кадров

Как сообщает ERR, этом году ряды полицейских пополнились 49 молодыми сотрудниками, распределенными по четырем префектурам. Несмотря на то, что колледж выпускает новых специалистов несколько раз в год, всегда есть полицейские, которые выходят на пенсию или переходят на другую работу, поэтому в префектурах постоянно ощущается нехватка сотрудников.

- В колледже полиции и погранохраны Академии МВД можно подготовить в общей сложности 800 будущих полицейских за четыре года. Но потребность Департамента полиции и погранохраны (PPA) на самом деле почти в два раза больше - 1500 человек за четыре года. Если этих людей не будет, если не появятся больше учебных мест, то к концу десятилетия в PPA может не хватать более тысячи полицейских, - сказал директор колледжа полиции и погранохраны Кристиан Яани.

Яани признал, что создание дополнительных мест стоит дорого, а у государства не хватает денег.

- Чтобы получить больше дополнительных учебных мест и удовлетворить потребности, которые ежедневно испытывает PPA, необходимо найти почти 20 млн евро в течение четырех лет, - сказал он.

По словам исполняющего обязанности генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эгерта Беличева, в PPA имеется около 300 вакантных должностей, но полицейским пока удавалось справляться. Между тем труд полицейских можно было бы облегчить, если бы каждый человек вносил свой вклад в обеспечение безопасности.