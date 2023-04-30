Полиция может столкнуться с острой нехваткой кадров

Колледж полиции и погранохраны Академии Министерства внутренних дел имеет возможность выпускать больше полицейских, чем сейчас, однако в настоящее время государство не увеличивает заказ на их обучение по причине нехватки средств.
Как сообщает ERR, этом году ряды полицейских пополнились 49 молодыми сотрудниками, распределенными по четырем префектурам. Несмотря на то, что колледж выпускает новых специалистов несколько раз в год, всегда есть полицейские, которые выходят на пенсию или переходят на другую работу, поэтому в префектурах постоянно ощущается нехватка сотрудников.
- В колледже полиции и погранохраны Академии МВД можно подготовить в общей сложности 800 будущих полицейских за четыре года. Но потребность Департамента полиции и погранохраны (PPA) на самом деле почти в два раза больше - 1500 человек за четыре года. Если этих людей не будет, если не появятся больше учебных мест, то к концу десятилетия в PPA может не хватать более тысячи полицейских, - сказал директор колледжа полиции и погранохраны Кристиан Яани.
Яани признал, что создание дополнительных мест стоит дорого, а у государства не хватает денег.
- Чтобы получить больше дополнительных учебных мест и удовлетворить потребности, которые ежедневно испытывает PPA, необходимо найти почти 20 млн евро в течение четырех лет, - сказал он.
По словам исполняющего обязанности генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эгерта Беличева, в PPA имеется около 300 вакантных должностей, но полицейским пока удавалось справляться. Между тем труд полицейских можно было бы облегчить, если бы каждый человек вносил свой вклад в обеспечение безопасности.
- Каждый человек может многое сделать для того, чтобы Эстония стала более безопасной страной. Либо своим собственным поведением, либо поведением своего окружения. Давайте начнем с очень простых вещей: пристегивать ремни безопасности, не садиться за руль пьяными и относиться к своим близким с уважением и вниманием. Уже одно это сделает Эстонию гораздо более безопасным государством, - отметил Беличев.