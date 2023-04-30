Рост цен на сахар в Эстонии - один из самых стремительных в ЕС

В прошлом месяце рост цен на сахар в Эстонии был вторым по величине в ЕС - 97 процентов.

По данным Евростата, в марте 2022 года инфляция сахара в ЕС составила 11 процентов, а в марте 2021 года - всего 1,6 процента.

В прошлом месяце цены на сахар выросли больше всего в годовом исчислении в Чешской Республике, на 98 процентов. За Чехией и Эстонией следуют Польша с 82 процентами, Германия с 72 процентами и Латвия с ростом цен на 70 процентов.