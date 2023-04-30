Рост цен на сахар в Эстонии - один из самых стремительных в ЕС

По данным Евростата, цены на сахар в Европейском союзе (ЕС) постоянно росли с августа 2021 года, достигнув 61-процентного роста цен в феврале и марте этого года по сравнению с теми же месяцами прошлого года, - пишет издание "Postimees".
В прошлом месяце рост цен на сахар в Эстонии был вторым по величине в ЕС - 97 процентов.
По данным Евростата, в марте 2022 года инфляция сахара в ЕС составила 11 процентов, а в марте 2021 года - всего 1,6 процента.
В прошлом месяце цены на сахар выросли больше всего в годовом исчислении в Чешской Республике, на 98 процентов. За Чехией и Эстонией следуют Польша с 82 процентами, Германия с 72 процентами и Латвия с ростом цен на 70 процентов.
Меньше всего, на 17 процентов, цена на сахар выросла в марте в Венгрии. Далее следуют Люксембург с 19 процентами, Бельгия с 35 процентами, Болгария с 36 процентами и Ирландия с 37 процентами.
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