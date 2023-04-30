Мужчины Эстонии не спешат становиться учителями

- Чем больше у человека призвание к профессии учителя, тем больше учитель способен со временем адаптироваться к меняющемуся характеру своей профессии и связанным с ней ролям, - пояснила эксперт Центра мониторинга развития Энели Киндсико.

Заработная плата является важным, но не самым главным фактором в формировании имиджа профессии учителя. В своем отчете Центр мониторинга развития отмечает, что сейчас на рынке труда для квалифицированного учителя существуют более привлекательные варианты, чем несколько десятилетий назад.

- В качестве работодателя школы должны думать о том, насколько хорошо они могут конкурировать с другими организациями и обеспечивать современную рабочую среду, - добавила Киндсико. По ее словам, все важнее становятся отношения не только между учителями, но и между руководством и учителями, то есть рабочая атмосфера в школах.

Одно из преимуществ профессии учителя, отмеченное Центром мониторинга развития в отчете, - это гарантия занятости, то есть низкая зависимость от цикличности экономики. Кризисы последних лет только повысили привлекательность профессии учителя.