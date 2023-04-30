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Эстонские пчеловоды надеются собрать богатый урожай

Северное побережье
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Фото: Elmo Riig / Sakala

Прохладный конец апреля и неутешительные прогнозы на начало мая все же оставляют надежду на богатый урожай мёда.

В отличие от предыдущих лет, эта весна была засушливой и теплой, поэтому пчелы смогли собрать в ульях достаточное количество нектара и пыльцы, - передает ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Если лето в этом году будет теплым и солнечным, то из двухкорпусного улья к концу лета можно будет получить 50-70 кг мёда.

Свежий мёд эстонские пчеловоды ожидают не позднее начала июня.

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