Аптекарь: сейчас самое время для вакцинации от клещей

По его словам, прививка делается поэтапно - первые две инъекции вводятся с интервалом от одного до трех месяцев, третья - через девять месяцев или год. "Следующая повторная прививка должна быть сделана через три года, а последующие повторные инъекции производятся с интервалом в пять лет. Прививку можно сделать не только в центрах семейных врачей, но и в аптеке".

Клещи прячутся не только в лесу

Антон Оямаа объясняет, что в Эстонии клещи предпочитают участки с обильным слоем опавших листьев, тенистые и достаточно влажные места, и особенно места с высокой травой. "Клещи в основном встречаются в смешанных лесах и рощах, хвойных лесах и в кустарниках. Клещей больше там, где движется больше потенциальных жертв - например, рядом с тропами животных. Также на пастбищах и лугах, на краях полей и лесных опушках, но также их можно встретить и в зеленых зонах города".

Найденный на собаке клещ. Снимок иллюстративный. Фото: Erik Prozes / Postimees