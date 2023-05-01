Виадук на улице Раху в Нарве закрыт со второго мая

Автомобильный виадук на нарвской улице Раху будет закрыт для движения на период ориентировочно 2-9 мая.
Закрытие виадука на период 2-9 мая обусловлено строительными работами, проводимыми в рамках масштабного дорожно-строительного проекта "Narva TEN-T", о чем проинформировал Нарвский департамент городского хозяйства. Все движение транспорта будет перенаправлено к виадуку на улице Креэнхольми.
В связи с закрытием виадука произойдут временные изменения и в движении общественного транспорта по Нарве. Это коснется в первую очередь автобусной линии линии №6.
"Все остановки останутся в обслуживании, но время в пути увеличится, что может повлечь отставание от расписания", - проинформировал Нарвский департамент городского хозяйства. "Дополнительных автобусных остановок по временному маршруту не предусмотрено, чтобы сократить возможное отставание от расписания".