Виадук на улице Раху в Нарве закрыт со второго мая

Закрытие виадука на период 2-9 мая обусловлено строительными работами, проводимыми в рамках масштабного дорожно-строительного проекта "Narva TEN-T", о чем проинформировал Нарвский департамент городского хозяйства. Все движение транспорта будет перенаправлено к виадуку на улице Креэнхольми.

В связи с закрытием виадука произойдут временные изменения и в движении общественного транспорта по Нарве. Это коснется в первую очередь автобусной линии линии №6.