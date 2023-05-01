В Эстонию едут король и королева Швеции

Их Величества король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия во вторник, 2 мая, прибывают в Эстонию с трехдневным государственным визитом по приглашению президента Алара Кариса. Новостной портал Rus.ERR пишет, что президент Карис и его супруга встретят короля и королеву Швеции во вторник, 2 мая, в 10.30 на столичной площади Вабадузе, и туда же приглашаются все желающие.