В Эстонию едут король и королева Швеции

Их Величества король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия во вторник, 2 мая, прибывают в Эстонию с трехдневным государственным визитом по приглашению президента Алара Кариса. Новостной портал Rus.ERR пишет, что президент Карис и его супруга встретят короля и королеву Швеции во вторник, 2 мая, в 10.30 на столичной площади Вабадузе, и туда же приглашаются все желающие.
На церемонии встречи на площади Вабадузе прозвучат государственные гимны Швеции и Эстонии, выстроится почетный караул, и король Швеции возложит венок к подножию Монумента Победы в Освободительной войне.
Затем, как пишет Rus.ERR, президентская чета и гости отправятся в Кадриорг, где состоится двусторонняя встреча, и король с королевой посадят дуб в Кадриоргском парке. В 1929 году король Швеции Густав V посадил дуб в парке Кадриорг, а в 2018 году дуб посадили кронпринцесса Виктория и принц Даниэль.
Также во вторник король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия встретятся со спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром и премьер-министром Эстонии Каей Каллас.
Король с королевой пробудут в Эстонии до 4 мая включительно.