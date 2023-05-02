Несправедливо низкий тариф на отопление в Нарве стал поводом для обращения в суд

"Целью ходатайства о новых тарифах на отопление в Нарве является не получение прибыли, а покрытие расходов, связанных с производством тепла. В настоящее время цена продажи теплоэнергии не покрывает себестоимость производства, а в 2022 году "Enefit Power" понесла убытки в размере 13,5 миллиона евро от продажи тепловой энергии", - рассказал председатель правления "Enefit Power" Андрес Вайнола.

По его словам, причиной ходатайства о новом тарифе на производство тепловой энергии в основном является увеличение квоты на выбросы CO2 и цены на природный газ.

Как пишет "Postimees", Департамент конкуренции 10 марта объявил, что не одобрит ценовой запрос "Enefit Power", который рассматривался полтора года. По словам Вайнола, в таких условиях судебный спор был неизбежен. "Как руководитель "Enefit Power" я должен выполнять свой долг и не могу согласиться с тем, что предприятие "Enefit Power" должно доплачивать за производство тепла", - сказал он.

Пресс-секретарь Таллиннского административного суда Аннели Вилу сообщила журналисту "Postimees", что "Enefit Power" подала жалобу с требованием отменить решение Департамента конкуренции от 10 марта и обязать его повторно рассмотреть заявление. Суд принял жалобу 18 апреля. "Однако 24 апреля Департамент конкуренции подала в суд ходатайство о прекращении производства по делу, поскольку стороны начали переговоры для достижения компромисса. Поэтому процедура остановлена", - сказала Вилу. Но если стороны не придут к соглашению, то дело в суде будет рассмотрено.

По словам Вайнола, возглавляемая им компания хочет продолжить переговоры с департаментом о тарифах, чтобы прийти к справедливому решению. "Даже с новой ценой мы можем гарантировать, что цена на отопление помещений в Нарве одна из самых низких в Эстонии", - пообещал он.