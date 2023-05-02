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В магазине в Кивиыли произошла утечка опасного фреона

Илья Смирнов
, журналист
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Центральная площадь города Кивиыли.
Центральная площадь города Кивиыли. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

В результате происшествия в магазине никто из людей не пострадал, но спасатели на всякий случай прибыли на место.

Тревожное сообщение об утечке фреона из холодильника в одном из магазинов города Кивиыли поступило в минувшую субботу, 29 апреля, в 18.29. Прибывшие на место спасатели установили, что утечка произошла во время замены мотора холодильника, в ходе чего оборвался один из шлангов.

Часто применяемый в качестве хладагента фреон является химическим соединением, опасным для здоровья и жизни человека. В Кивиыли количество утекшего фреона оказалось, к счастью, не очень большим, что и было зафиксировано в описании происшествия.

Спасатели проветрили все помещения магазина.

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