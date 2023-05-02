В магазине в Кивиыли произошла утечка опасного фреона

Тревожное сообщение об утечке фреона из холодильника в одном из магазинов города Кивиыли поступило в минувшую субботу, 29 апреля, в 18.29. Прибывшие на место спасатели установили, что утечка произошла во время замены мотора холодильника, в ходе чего оборвался один из шлангов.