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Люганузеские генераторы на случай кризиса прибыли на место

Северное побережье
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Электрогенераторы прибыли в Люганузе.
Электрогенераторы прибыли в Люганузе. Фото: Lüganuse vallavalitsus

За счет пособия на повышение готовности к кризисной ситуации Люганузеское волостное управление приобрело два дизельных генератора.

Спасательный департамент прошлой весной решил поддержать готовность к кризису самоуправления суммой в 2,28 миллиона евро, деньги можно было просить для приобретения альтернативных средств связи и генераторов, а также на обучение в области антикризисного управления.

В Ида-Вирумаа семь самоуправлений получили поддержку в сумме чуть больше 230 тысяч, большей частью на эти деньги хотели купить дизельные генераторы.

Люганузеская волость решила приобрести два генератора: один будет в случае прекращения электроподачи питать здание волостного управления, где в этом случае разместится пункт управления кризисной ситуацией, а второй - Кивиылиский центр здоровья.

Вдобавок к пособию в размере 27000 евро волость вложила в виде собственной доли 9000 евро.

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Люганузе
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