Люганузеские генераторы на случай кризиса прибыли на место

Спасательный департамент прошлой весной решил поддержать готовность к кризису самоуправления суммой в 2,28 миллиона евро, деньги можно было просить для приобретения альтернативных средств связи и генераторов, а также на обучение в области антикризисного управления.

В Ида-Вирумаа семь самоуправлений получили поддержку в сумме чуть больше 230 тысяч, большей частью на эти деньги хотели купить дизельные генераторы.

Люганузеская волость решила приобрести два генератора: один будет в случае прекращения электроподачи питать здание волостного управления, где в этом случае разместится пункт управления кризисной ситуацией, а второй - Кивиылиский центр здоровья.