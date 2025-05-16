Стрелявший из окна дома в Кивиыли мужчина получил условный срок

Яануса (45) отдали под суд по обвинению в том, что 3 августа прошлого года он по месту своего жительства в городе Кивиыли неоднократно стрелял, высунув руку из окна квартиры, в направлении улицы холостыми патронами из сигнально-шумового оружия "Blow P29", сделав по меньшей мере 11 выстрелов. В решение суда говорится, что шум от стрельбы холостыми патронами распространился по общественному пространству и посторонние лица слышали его, а также видели стрельбу Яануса из сигнально-шумового оружия, чем мужчина значительно нарушил покой и чувство безопасности посторонних лиц.