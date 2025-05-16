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Стрелявший из окна дома в Кивиыли мужчина получил условный срок

Стрельба в общественном пространстве, когда этим пугают людей, наказуема и в случае, если делают это, например, из стартового пистолета. Снимок иллюстративный.
Стрельба в общественном пространстве, когда этим пугают людей, наказуема и в случае, если делают это, например, из стартового пистолета. Снимок иллюстративный. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Вируский уездный суд приговорил к лишению свободы условно мужчину, стрелявшего в августе прошлого года из окна дома холостыми патронами; у него обнаружили также нелегальное огнестрельное оружие.

Яануса (45) отдали под суд по обвинению в том, что 3 августа прошлого года он по месту своего жительства в городе Кивиыли неоднократно стрелял, высунув руку из окна квартиры, в направлении улицы холостыми патронами из сигнально-шумового оружия "Blow P29", сделав по меньшей мере 11 выстрелов. В решение суда говорится, что шум от стрельбы холостыми патронами распространился по общественному пространству и посторонние лица слышали его, а также видели стрельбу Яануса из сигнально-шумового оружия, чем мужчина значительно нарушил покой и чувство безопасности посторонних лиц.

Таким образом, Яанус, угрожая оружием, совершил нарушение общих требований по поведению в общественном месте.

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