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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Главную премию песенного конкурса в Таммику пришлось разделить

Конкурс-бенефис Хейди Тамме
Северное побережье
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По воле Хейди Тамме главная премия была разделена между Маарьей Муруталу и Дарьей Коломийцевой, и организатору праздника Хели Вяхк пришлось срочно искать второй достойный гран-при подарок.
По воле Хейди Тамме главная премия была разделена между Маарьей Муруталу и Дарьей Коломийцевой, и организатору праздника Хели Вяхк пришлось срочно искать второй достойный гран-при подарок. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Таммикуском народном доме 29 апреля состоялся традиционный Ида-Вирумааский день ансамблей и солистов. Темой на этот раз были песни, получившие известность в исполнении Хейди Тамме, отмечающей нынче круглый юбилей.

Оценивала певцов лично Хейди Тамме. По ее желанию конкурсный концерт был разделен на два отделения: сначала всем участникам надо было исполнить песню из ее репертуара, а после небольшого перерыва - одну песню на свой выбор. 

Нынешняя тема упростила выбор песен. Шесть десятилетий назад, когда Хейди Тамме вышла на сцену, наряду с песнями местных композиторов исполнялось также много произведений на русском языке и песен других композиторов тогдашней державы, а также немного эстонизированных западных каверов. Это дало конкурсантам небывалую свободу при выборе языка.

- Как приятно было слышать так много своих песен подряд. В молодости хотелось, чтобы как можно больше песен записывалось и звучало по радио. Теперь, слушая их, я понимаю, сколько гениальных мелодий, по сути, тогда было, - сказала Хейди Тамме, подпевавшая наиболее зажигательным исполнителям, а также иногда дирижировавшая. - В молодости я, пожалуй, мечтала встать за дирижерский пульт, - добавила она.

Однако жизнь - это не сплошь праздник: Хейди Тамме пришлось также оценивать певцов, и это оказалось очень нелегкой задачей. Специальной премии удостоились Феодор Кудимов, Ханнес Конса и белорусское общество "Сябры".

Лучшим исполнением своей песни певица признала исполнение Иллукаским женским ансамблем и Таммикуским смешанным ансамблем песни "Oma laulu ei leia ma üles".

Оставалось также выбрать лучшего из лучших, то есть обладателя гран-при, и тут она не смогла предпочесть одного исполнителя другому. "Простите пожилого человека, но я никак не могу выбрать между Маарьей Муруталу и Дарьей Коломийцевой. Может, можно присудить две главные премии?" - спросила Хейди Тамме. Опытные работники культуры сумели решить и эту проблему.

Участники дня песни выбрали любимицей публики Маарью Муруталу. Некоторые свои самые известные песни Хейди Тамме исполнила сама, организовав также мощное совместное пение. 

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