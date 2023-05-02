В Нарве филиалы библиотеки готовятся к переезду

В Доме детского творчества уже работает пункт выдачи детской литературы. Вместо него откроется библиотечный детский отдел, а в соседних помещениях разместится отдел для взрослых из закрывающегося филиала в "Geneva". Об этом рассказала "Нарвской газете" заместитель директора Нарвской центральной библиотеки Татьяна Криволап.

Директор Нарвской центральной библиотеки Марица Орт в интервью "Радио 4" основными причинами переезда назвала высокую арендную плату за помещения в "Geneva".

Еще один филиал Нарвской центральной библиотеки, который располагается в Ида-Вирумааском центре профессионального образования, также ожидает переезд, но город пока не нашел подходящего нового места.