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В Нарве филиалы библиотеки готовятся к переезду

Северное побережье
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Ребенок в библиотеке выбирает книги.
Ребенок в библиотеке выбирает книги. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Отдел культуры Нарвской горуправы отказывается от аренды помещения в центре культуры "Geneva" для филиала Нарвской центральной библиотеки. Как сообщила "Нарвская газета", филиал переедет в Дом детского творчества.

В Доме детского творчества уже работает пункт выдачи детской литературы. Вместо него откроется библиотечный детский отдел, а в соседних помещениях разместится отдел для взрослых из закрывающегося филиала в "Geneva". Об этом рассказала "Нарвской газете" заместитель директора Нарвской центральной библиотеки Татьяна Криволап.

Директор Нарвской центральной библиотеки Марица Орт в интервью "Радио 4" основными причинами переезда назвала высокую арендную плату за помещения в "Geneva".

Еще один филиал Нарвской центральной библиотеки, который располагается в Ида-Вирумааском центре профессионального образования, также ожидает переезд, но город пока не нашел подходящего нового места.

Подробнее - в публикации на сайте "Нарвской газеты".

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Нарва
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