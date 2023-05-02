Подготовка к Молодежному празднику песни и танца идет полным ходом

XIII Молодежный праздник песни и танца "Püha on maa" пройдет с 30 по 2 июля 2023 года.

- Праздник песни и танца носит название "Земля священна". Танцевальное представление, которое, так сказать, под моей защитой, называется "мосты". Главная цель праздника - в атмосфере любимой страны рассказать о взрослении человека в разное время. Мы описываем историю человеческого роста, используя мост как символ, - рассказала в передаче "Горизонт" главный постановщик XIII Молодежного праздника танца Агне Куррикофф-Херман.

Праздник песни и танца отмечает юбилей - со дня первого большого молодежного праздника прошло 60 лет. Постановка праздника со всеми его атрибутами и средствами особенная. На cтадионе "Калев" будут танцевать около 8500 детей и подростков.

Украшением праздника станут национальные костюмы. Эти яркие юбки с длинной шерстяной или холщовой рубахой с широкими рукавами рассказывают удивительную историю.

Традиция организации праздников песни и танца внесена в список духовного наследия ЮНЕСКО. Праздник песни и танца - это не просто крупное летнее мероприятие, но и способ времяпровождения, который позволяет эстонцам лучше понимать самих себя и несет в себе все важные ценности: любовь к своей стране, языку и культуре.