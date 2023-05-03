Мэр Нарвы потребовала от директоров школ-депутатов подтвердить владение эстонским языком

Среди получивших такое требование есть два члена Нарвского городского собрания, входящих в правящую в фракцию "Narva Tulevik", отмечает Rus.ERR . Этими двумя являются директор Нарвской Пеэтриской школы Елизавета Чертова и директор Нарвской школы для взрослых Елена Каврус.

Глава Нарвской горуправы - мэр Катри Райк обосновала свои действия необходимостью выполнения требований закона в связи с предстоящим переводом обучения на эстонский язык. По ее мнению, не владеющий языком на высоком уровне директор школы вряд ли сможет сформировать педагогический коллектив на должном уровне. "Сказать, что директора не знали, или они не в курсе, что от них ожидается владение государственным языком на высшем уровне - это не правда", - сказала Райк ERR.