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СПАСАТЕЛИ ⟩ Грузовик Сил обороны опрокинулся в кювет

28 апреля - 2 мая 2023 г.
Северное побережье
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Во вторник вечером в деревне Мустанина близ Сиргала грузовик Сил обороны под управлением 19-летнего служащего опрокинулся в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и три человека в кабине грузовика, они были доставлены в Ида-Вирускую центральную больницу для медицинского осмотра. 

Юные пироманы попытались сорвать Яанов костер

В пятницу вечером дети подожгли большие кучи веток, наваленных местными жителями для будущего костра Яановой ночи.

Прибывшим на место спасателям удалось потушить разведенный более чем за два месяца до положенного срока Яанов костер таким образом, что большая часть горючего материала для него все же сохранилась.

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