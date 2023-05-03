СПАСАТЕЛИ ⟩ Грузовик Сил обороны опрокинулся в кювет

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и три человека в кабине грузовика, они были доставлены в Ида-Вирускую центральную больницу для медицинского осмотра.

Юные пироманы попытались сорвать Яанов костер

Прибывшим на место спасателям удалось потушить разведенный более чем за два месяца до положенного срока Яанов костер таким образом, что большая часть горючего материала для него все же сохранилась.