Полиция с пятницы усилит контроль за символами и правопорядком на улицах, готовясь к 9 мая

В нынешнем году, как сказал Калмер Янно, все нарушения тоже пойдут в производство - и штраф возможен в размере до 1200 евро. Для особо тяжелых случаев законом предусмотрено лишение свободы сроком до года.

- Запрещена любая символика, которую можно сопоставить со страной-агрессором, и та символика, которая поддерживает агрессивный режим нашего восточного соседа, - пояснил Янно.

Он отметил, что ношение орденов и медалей непосредственными участниками Второй мировой войны на улицах не запрещено. "В публичном пространстве мы в прошлом году не встретили ни одного такого ветерана", - припомнил Янно насчет конкретно Нарвы, говоря о том, что речь идет о людях в почтенном возрасте.

Гулять и приносить цветы не запрещено

Калмер Янно подчеркнул, что законы и полиция не запрещают людям гулять по улицами и приносить цветы к памятным местам, находящимся в публичном пространстве. "Все это можно сделать очень достойно", - уверен представитель Нарвского отделения.

Мэр Нарвы Катри Райк сообщила, что лично она планирует возложить цветы к мемориальной плите на братской могиле 8 мая. Это место она считает вполне нейтральным в идеологическом плане.