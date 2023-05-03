Полиция с пятницы усилит контроль за символами и правопорядком на улицах, готовясь к 9 мая

Менее чем за неделю до 9 мая, когда многие жители Ида-Вирумаа выйдут на улицу праздновать годовщину окончания Второй мировой войны в Европе, полиция напоминает: как и в прошлом году, запрещены такие массовые собрания, на которых может демонстрироваться советская символика и символика агрессивного российского режима.
Режим особого контроля за соблюдением ограничений на проведение публичных собраний и демонстрацию запрещенной советской и российской агрессивной символики будет введен на период с 5 по 9 мая, как сообщили в полиции.
Под публичным собранием подразумевается организованное собрание людей или если даже спонтанно собравшиеся люди начинают демонстративно выражать свою позицию. Собранием можно по закону счесть даже двух человек, если они выступают на публику.
Повышенное внимание Нарве
Под особым контролем полиции 5-9 мая будет город Нарва, в том числе те места, где в августе 2022 года были демонтированы советские военные памятники - танк Т-34 и прочие монументы. Нарвская горуправа со своей стороны готовится ввести в особо "горячих" местах ограничения на парковку автомобилей, чтобы воспрепятствовать огромному стечению людей.
Руководитель группы участковых из Нарвского отделения полиции, майор полиции Калмер Янно сообщил, что пока никто не пытался зарегистрировать на означенный период какое-либо публичное собрание. "Мы все равно это не подтвердили бы", - отметил он.
- Мы в полиции выставляем на этот период дополнительные силы, то есть в расширенном составе будем следить за порядком, - сказал Янно.
Распространенное нарушение - демонстрация запрещенной символики
Девятого мая прошлого года по всей Эстонии полиция зафиксировала 217 правонарушений такого рода. То была в основном демонстрация советских флагов, георгиевских лент, элементов военной формы. Также имели место случаи, когда в публичном пространстве распевались или транслировались советские военные песни, что тоже пресекалось полицией.
В нынешнем году, как сказал Калмер Янно, все нарушения тоже пойдут в производство - и штраф возможен в размере до 1200 евро. Для особо тяжелых случаев законом предусмотрено лишение свободы сроком до года.
- Запрещена любая символика, которую можно сопоставить со страной-агрессором, и та символика, которая поддерживает агрессивный режим нашего восточного соседа, - пояснил Янно.
Он отметил, что ношение орденов и медалей непосредственными участниками Второй мировой войны на улицах не запрещено. "В публичном пространстве мы в прошлом году не встретили ни одного такого ветерана", - припомнил Янно насчет конкретно Нарвы, говоря о том, что речь идет о людях в почтенном возрасте.
Гулять и приносить цветы не запрещено
Калмер Янно подчеркнул, что законы и полиция не запрещают людям гулять по улицами и приносить цветы к памятным местам, находящимся в публичном пространстве. "Все это можно сделать очень достойно", - уверен представитель Нарвского отделения.
Мэр Нарвы Катри Райк сообщила, что лично она планирует возложить цветы к мемориальной плите на братской могиле 8 мая. Это место она считает вполне нейтральным в идеологическом плане.
- Никто не отменил 9 мая - это для нарвитян третий, по-моему, по важности день после 31 декабря и 8 марта, - со знанием дела анализирует Райк. - Уже в прошлом году 9 мая проходило по-другому - и это новая реальность. (…) Никто не запрещает возлагать цветы, а куда - каждый человек выбирает сам. Для кого-то 8 мая, для кого-то 9 мая, но это день памяти, когда мы вспоминаем погибших во Вторую мировую войну.