ОТКЛИК ⟩ Раиса Баженова: Дыры в бюджете затыкают за счет детей

Действительно, город Кохтла-Ярве покупает услугу у учебного центра "Интеллект" на основании договора, в котором в пункте 3.2.4 говорится, что расчеты происходят по среднегородской стоимости содержания одного ребенка в муниципальных детских садах.
То есть все статьи расходов в городских детских садах суммируются и делятся на количество детей. Эта стоимость утверждается в городе на заседании городского управления.
В 2022 году в январе эта сумма составляла 6270 евро в год. Все расходы по содержанию детских садов и в 2022 году, и в 2023-м находятся в открытом доступе для общественности. Расходы за год увеличились примерно на 10%. Мы знаем, что подросли коммунальные платежи, минимальная заработная плата и т.д.
Каково же было наше удивление, когда в январе 2023 года мы получили решение городского управления, где средняя стоимость места была точно такой же, как и год назад. Те же 6270 евро. Было понятно, что такого быть не может. Может быть, чуть больше 10% или чуть меньше. Но цент в цент - нет.
Хотя, наблюдая за информацией в прессе, которую в течение года предоставляла финансовая служба горуправы (то миллиона не хватает, то шести миллионов, то девятнадцати или семнадцати, то вдруг нашлись), такое легкое жонглирование миллионами по крайней мере странно. Мне как налогоплательщику до сих пор неясно, что там происходило на самом деле.
Ну, в общем, мы сделали несложные расчеты и оформили требование пока за три месяца работы детского сада. Ответ, который мы получили, ничего не объяснил. Естественно, мы продолжим начатое.
Также я хотела бы добавить другую информацию - не то, сколько на выборах было получено голосов, а что это за учреждение. Почти 30 лет работает школа и более 20 лет - детский сад. Сегодня 170 детей учатся в школе и 80 детей посещают детский сад. Не так много в Эстонии учебных заведений, которые обеспечивают преемственность: детский сад - школа. А ведь это так важно. Министерство образования также это отметило как сильную сторону образовательного учреждения в прошлом году во время проведения государственного надзора.
Также важным является то, что на предприятии создано более 50 рабочих мест. Разве это мало для нашего города? Это налоги для городского бюджета и рабочие места для жителей города.
"Мы ничего не требуем сверх того, что прописано в договоре и находится под защитой закона".
Раиса Баженова, член правления учебного центра "Интеллект"
Но сейчас я все же о другом. Прежде всего о поддержке детей и соблюдении закона. Для меня является странным то, что чиновники рассказывают горожанам о том, что в городе нет денег, при этом повышают себе заработную плату, выплачивают компенсации, делают ремонты у себя в здании, при этом жестко урезают спорт и образование. Они абсолютно забывают, что все их расходы осуществляются из налогов жителей города.
Мы ничего не требуем сверх того, что прописано в договоре и находится под защитой закона. Кроме того, считаем, что все расчеты должны быть прозрачны, понятны не только руководству детского сада и работникам, но и родителям. Поскольку именно представители власти, прежде всего, должны беспокоиться о справедливом распределении средств между городскими детьми, о предоставлении возможности посещать детский сад вблизи от дома жителям Южного микрорайона.
А самое главное, на чем мы настаиваем, - это выполнение закона. Если чиновники смогут показать, как они могли получить два года подряд одну и ту же сумму, притом что выросли расходы, мы урегулируем отношения. В противном случае вопросы продолжим задавать, в том числе и неудобные для наших чиновников.