ОТКЛИК ⟩ Раиса Баженова: Дыры в бюджете затыкают за счет детей

То есть все статьи расходов в городских детских садах суммируются и делятся на количество детей. Эта стоимость утверждается в городе на заседании городского управления.

В 2022 году в январе эта сумма составляла 6270 евро в год. Все расходы по содержанию детских садов и в 2022 году, и в 2023-м находятся в открытом доступе для общественности. Расходы за год увеличились примерно на 10%. Мы знаем, что подросли коммунальные платежи, минимальная заработная плата и т.д.

Каково же было наше удивление, когда в январе 2023 года мы получили решение городского управления, где средняя стоимость места была точно такой же, как и год назад. Те же 6270 евро. Было понятно, что такого быть не может. Может быть, чуть больше 10% или чуть меньше. Но цент в цент - нет.

Хотя, наблюдая за информацией в прессе, которую в течение года предоставляла финансовая служба горуправы (то миллиона не хватает, то шести миллионов, то девятнадцати или семнадцати, то вдруг нашлись), такое легкое жонглирование миллионами по крайней мере странно. Мне как налогоплательщику до сих пор неясно, что там происходило на самом деле.

Ну, в общем, мы сделали несложные расчеты и оформили требование пока за три месяца работы детского сада. Ответ, который мы получили, ничего не объяснил. Естественно, мы продолжим начатое.