Михкель Нестор: Повышение цен в Эстонии трудно обосновать

Хотя в инфляции обвиняют высокие цены на энергоносители и продукты питания, большая ее часть по-прежнему вызвана человеческой жадностью. Однако готовность потребителей идти в ногу с повышением цен снижается, поэтому инфляция также должна ослабеть.
После прошлогоднего рекордного скачка цен инфляция, похоже, наконец-то пошла на убыль. В марте гармонизированный индекс потребительских цен вырос в среднем на 6,9% в еврозоне и на 15,6% в Эстонии. Хотя эти цифры, конечно, тоже очень высоки, ситуация улучшилась по сравнению с прошлогодними пиками.
Рекордом в Эстонии стал август 2022 года, когда инфляция превысила 25%. В еврозоне пик был достигнут в октябре, когда рост потребительских цен составил 10,6%. В то же время замедление роста цен, скорее, кажущееся, поскольку оно связано в первую очередь со снижением цен на энергоносители.
Базовая инфляция, которая не учитывает изменчивые цены на топливо и продукты питания, с прошлой осени в Эстонии упорно держится на уровне 12-13%. В еврозоне рост базовой инфляции даже ускорился и в марте оставался на уровне 5,7%.
Вышеизложенное заставило аналитиков задаться вопросом, что на самом деле вызывает рост цен. Одна из основных теорий может быть названа инфляцией жадности (greedflation). Согласно ей, сумасшедшие цены на энергоносители действительно были движущей силой инфляции, рост которой предприятия пытались перевести в конечную цену своей продукции и услуг, чтобы сохранить прежнюю маржу операционной прибыли. Но похоже, что в условиях инфляции многие не ограничились только добавлением энергозатрат, а взвинтили цены еще больше.
Было ли причиной тому желание быть готовым к новым неприятным сюрпризам в неопределенной среде или просто чисто человеческая жадность, во всяком случае экономическая среда, казалось, позволяла это.
Если предприятия были более смелыми, чем обычно, в повышении цен, то и работники также были более настойчивыми, чем обычно, в переговорах о заработной плате. Жизнь стала дороже, и никто не хочет, чтобы их уровень жизни ухудшился. Более высокие зарплатные пожелания опять же означают дополнительный рост цен на базовые затраты для предпринимателя, который получает от этого новый стимул повышать цены. Однако таким образом мы быстро достигаем ситуации, когда в результате трений между предприятиями и потребителями цены по спирали постоянно движутся вверх.
С точки зрения секторов рост прибыли был быстрым почти везде, но особенно высоким он был в энергетическом секторе и, что удивительно, также в сфере услуг. В случае с энергетикой причины понятны, но на сферу услуг, похоже, повлияло мощное восстановление спроса после коронапандемии, что заставило людей потреблять услуги, даже когда их цены быстро росли. На 2023 год "Goldman Sachs" прогнозирует, правда, конец ралли прибыли, но инфляция из-за давления на зарплаты может продолжаться дольше.
Кажется вполне вероятным, что и в Эстонии в эпоху быстрой инфляции можно было удовлетворить стремление к более высокой прибыли за счет повышения цен. Даже сегодня, когда цены на энергоносители нормализовались, инфляция в Эстонии значительно превышает средний показатель по Европе.
Особенно резкие различия проявляются при анализе изменения цен по конкретным группам товаров. Например, цены на одежду и обувь в еврозоне выросли в среднем на 4,8% за год. Рост цен на модные товары в нашем ближайшем регионе также был такого же порядка: в Литве - 6%, в Латвии - 5%, в Финляндии - 4%. По состоянию на март одежда и обувь в Эстонии стоят на целых 14% дороже, чем год назад.
Проведение досуга также стало дороже на 10%, в то время как в Латвии рост цен ограничился менее чем 3%, а в Финляндии - примерно 4%. Среди прочего, например, турпакеты в марте этого года стоили примерно на треть дороже, чем год назад, тогда как в других местах рост цен оставался на уровне примерно 10-15%. И таких примеров немало.
"Даже сегодня, когда цены на энергоносители нормализовались, инфляция в Эстонии значительно превышает средний показатель по Европе".
Михкель Нестор, экономический аналитик SEB
Способность предприятий повышать цены также характеризуют экономические результаты прошлого года. Согласно статистике ВВП, показатель "операционный излишек и смешанный доход", который в основном отражает изменение прибыли, вырос в прошлом году на 24%. В номинальных ценах рост прибыли был выше этого в последний раз в 2021 году, когда экономика Эстонии восстанавливалась после коронакризиса.
Картина была несколько иной в зависимости от секторов, например, промышленные предприятия-экспортеры, как правило, не могли так легко переложить на заказчиков выросшие входные цены. В случае с предприятиями, ориентированными на внутреннего потребителя, казалось, это сделать проще, что неудивительно: несмотря на высокую инфляцию, в прошлом году эстоноземельцы достаточно смело потребляли, чему способствовал сильный рынок труда.
Для сдерживания роста цен необходимо, чтобы спрос сократился. Некоторые признаки этого уже заметны. Розничные продажи в еврозоне умеренно снижаются уже с прошлой осени. В феврале объем продаж в странах еврозоны снизился в среднем чуть более чем на 3%, что в то же время это кажется недостаточным для того, чтобы заставить торговцев переманивать покупателей у конкурентов с помощью скидок. Значительно лучше, чем в розничной торговле, обстоят дела в секторе обслуживания, где рост объема продаж, наоборот, ускорился. По состоянию на март продажа услуг в еврозоне была на целых 5% выше, чем в прошлом году.
В Эстонии в последние месяцы произошли явные изменения в потреблении, и в марте объем продаж в розничной торговле снизился на 14% по сравнению с прошлым годом. Такое большое падение уже могло бы повлиять на поведение предприятий. Зато спрос на услуги, как и везде в Европе, остается высоким. В плане будущего: потребление домохозяйств в этом году будет ниже, чем в прошлом, что в конечном итоге может притормозить и прежний значительный рост цен.