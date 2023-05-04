Михкель Нестор: Повышение цен в Эстонии трудно обосновать

Проведение досуга также стало дороже на 10%, в то время как в Латвии рост цен ограничился менее чем 3%, а в Финляндии - примерно 4%. Среди прочего, например, турпакеты в марте этого года стоили примерно на треть дороже, чем год назад, тогда как в других местах рост цен оставался на уровне примерно 10-15%. И таких примеров немало.

"Даже сегодня, когда цены на энергоносители нормализовались, инфляция в Эстонии значительно превышает средний показатель по Европе". Михкель Нестор, экономический аналитик SEB

Способность предприятий повышать цены также характеризуют экономические результаты прошлого года. Согласно статистике ВВП, показатель "операционный излишек и смешанный доход", который в основном отражает изменение прибыли, вырос в прошлом году на 24%. В номинальных ценах рост прибыли был выше этого в последний раз в 2021 году, когда экономика Эстонии восстанавливалась после коронакризиса.

Картина была несколько иной в зависимости от секторов, например, промышленные предприятия-экспортеры, как правило, не могли так легко переложить на заказчиков выросшие входные цены. В случае с предприятиями, ориентированными на внутреннего потребителя, казалось, это сделать проще, что неудивительно: несмотря на высокую инфляцию, в прошлом году эстоноземельцы достаточно смело потребляли, чему способствовал сильный рынок труда.

Для сдерживания роста цен необходимо, чтобы спрос сократился. Некоторые признаки этого уже заметны. Розничные продажи в еврозоне умеренно снижаются уже с прошлой осени. В феврале объем продаж в странах еврозоны снизился в среднем чуть более чем на 3%, что в то же время это кажется недостаточным для того, чтобы заставить торговцев переманивать покупателей у конкурентов с помощью скидок. Значительно лучше, чем в розничной торговле, обстоят дела в секторе обслуживания, где рост объема продаж, наоборот, ускорился. По состоянию на март продажа услуг в еврозоне была на целых 5% выше, чем в прошлом году.