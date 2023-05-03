Ср, 3.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

39 иностранцев не прошли дальше эстонского погранпункта

Северное побережье
Facebook Twitter
Comments
Нарвский погранпункт. Снимок иллюстративный.
Нарвский погранпункт. Снимок иллюстративный. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В выходные пограничники не пропустили через пограничный пункт "Нарва-1" на въезде в Эстонию 18 граждан России, 12 граждан Молдовы, восемь граждан Украины и одного гражданина Сербии.

В основном причинами непропуска в Эстонию были: отсутствие соответствующих документов для въезда в страну, неясные показания о целях приезда в страну или выявление в ходе беседы, что человек может представлять опасность для общественного порядка или безопасности нашего государства.

Иностранцы получили запрет на въезд и были отправлены обратно в Россию.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Новости
Наверх