39 иностранцев не прошли дальше эстонского погранпункта

В выходные пограничники не пропустили через пограничный пункт "Нарва-1" на въезде в Эстонию 18 граждан России, 12 граждан Молдовы, восемь граждан Украины и одного гражданина Сербии.
В основном причинами непропуска в Эстонию были: отсутствие соответствующих документов для въезда в страну, неясные показания о целях приезда в страну или выявление в ходе беседы, что человек может представлять опасность для общественного порядка или безопасности нашего государства.
Иностранцы получили запрет на въезд и были отправлены обратно в Россию.