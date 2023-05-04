В финале танцевального шоу "Перетанцуй всех!" можно поболеть за йыхвиску Наталью Шабарчину

Таланты финалистов будут оценивать жюри и публика в студии. Но судьбу звания народного любимца могут определить все телезрители, проголосовав за понравившегося танцора или танцевальный коллектив, сделать это можно уже сейчас на сайте ERR, где опубликованы выступления финалистов на полуфинале. Приз зрительских симпатий - билеты на XIII Молодежный праздник песни и танца получит набравший наибольшее число зрительских голосов участник, вне зависимости от результатов конкурса.

В отборочных турах, проходивших в Нарве, Тарту и Таллинне, участвовали более ста танцоров со всех уголков страны. В том числе пятнадцать из Ида-Вирумаа - соло, дуэты и группы. В шоу прошли 24 конкурсанта, в том числе солистка из Йыхви Наталья Шабарчина, выступавшая под творческим псевдонимом Мамасита, а также группы из Нарвы и Силламяэ. Наталье удалось преодолеть все этапы состязаний, а некоторые судьи оценили ее старания высшим баллом. В пятницу ей предстоит серьезная борьба за победу.