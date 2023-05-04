ОДИН ВОПРОС ⟩ Как повышение налогов повлияет на экономику?

Новый властный союз хочет повысить налоги. Например, налог с оборота - на 2%, подоходный налог тоже на 2%. Сильный удар будет нанесен по туризму, ведь находящиеся у власти деятели хотят также отменить налоговую льготу по НСО для заведений размещения и увеличить некоторые акцизы.
Исполнительный руководитель Центрального союза работодателей АРТО ААС:
- Отдельные налоговые изменения могут казаться достаточно безопасными, однако при совместном влиянии с другими повышениями налогов они могут оказать негативное влияние на экономику, уменьшить инвестиционную надежность и сократить налоговые поступления.
Всеобщее повышение налога с оборота, повышение акцизов, быстрый рост налога с оборота с учреждений размещения и давление государства в сторону быстрого повышения минимальной зарплаты могут при совместном влиянии значительно повредить экономике Эстонии. Под особо сильным давлением окажутся предприниматели сельского региона, в том числе туристический сектор, который утратит в значительной мере свою конкурентоспособность по сравнению с соседними странами. Было бы недальновидно и глупо не учитывать эти риски.
Частью проблемы является также спешка с изменениями. Установленный для групп по интересам срок согласования в три рабочих дня недостаточен в случае проектов, имеющих такое большое влияние.