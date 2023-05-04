ОДИН ВОПРОС ⟩ Как повышение налогов повлияет на экономику?

- Отдельные налоговые изменения могут казаться достаточно безопасными, однако при совместном влиянии с другими повышениями налогов они могут оказать негативное влияние на экономику, уменьшить инвестиционную надежность и сократить налоговые поступления.

Всеобщее повышение налога с оборота, повышение акцизов, быстрый рост налога с оборота с учреждений размещения и давление государства в сторону быстрого повышения минимальной зарплаты могут при совместном влиянии значительно повредить экономике Эстонии. Под особо сильным давлением окажутся предприниматели сельского региона, в том числе туристический сектор, который утратит в значительной мере свою конкурентоспособность по сравнению с соседними странами. Было бы недальновидно и глупо не учитывать эти риски.