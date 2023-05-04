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Легендарный кохтла-ярвеский кинотеатр станет церковью

Ирина Кивисельг
, журналист
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Олег Пронин и Антон Карханин около 30 лет мечтали и молились, делали шаги к тому, чтобы иметь свое здание. Очень рады, что возвращаются туда, где все начиналось.
Олег Пронин и Антон Карханин около 30 лет мечтали и молились, делали шаги к тому, чтобы иметь свое здание. Очень рады, что возвращаются туда, где все начиналось. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Пастор Эстонской Полноевангельской церкви "Слово Божие" Антон Карханин, держа в руках ключи от здания, говорит, что все еще не верит, что мечта сбылась - у них есть просторный дом. Здесь будет церковь и воскресная школа.

По словам епископа Эстонской Полноевангельской церкви Олега Пронина, сейчас богослужения проходят в бывшем ресторане "Трилобит", также церковь имеет недвижимость на Кескаллеэ, 17, где ведутся занятия воскресной школы. Но там тесно, приходится проводить мероприятия в три этапа, поэтому они стали искать новое место в Кохтла-Ярве.

- В конце прошлого года договорились с собственником - таллиннской фирмой "Vladia" - о покупке здания на площади "Вирула", - рассказал он. - В январе обратились к прихожанам с просьбой о пожертвованиях и получили активный отклик, за первые два месяца собрали 105 тысяч евро. Требовалось еще 165 тысяч, оформили кредит, теперь каждый месяц платим 1670 евро.

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