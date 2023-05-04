Легендарный кохтла-ярвеский кинотеатр станет церковью

Пастор Эстонской Полноевангельской церкви "Слово Божие" Антон Карханин, держа в руках ключи от здания, говорит, что все еще не верит, что мечта сбылась - у них есть просторный дом. Здесь будет церковь и воскресная школа.
По словам епископа Эстонской Полноевангельской церкви Олега Пронина, сейчас богослужения проходят в бывшем ресторане "Трилобит", также церковь имеет недвижимость на Кескаллеэ, 17, где ведутся занятия воскресной школы. Но там тесно, приходится проводить мероприятия в три этапа, поэтому они стали искать новое место в Кохтла-Ярве.