Легендарный кохтла-ярвеский кинотеатр станет церковью

По словам епископа Эстонской Полноевангельской церкви Олега Пронина, сейчас богослужения проходят в бывшем ресторане "Трилобит", также церковь имеет недвижимость на Кескаллеэ, 17, где ведутся занятия воскресной школы. Но там тесно, приходится проводить мероприятия в три этапа, поэтому они стали искать новое место в Кохтла-Ярве.

- В конце прошлого года договорились с собственником - таллиннской фирмой "Vladia" - о покупке здания на площади "Вирула", - рассказал он. - В январе обратились к прихожанам с просьбой о пожертвованиях и получили активный отклик, за первые два месяца собрали 105 тысяч евро. Требовалось еще 165 тысяч, оформили кредит, теперь каждый месяц платим 1670 евро.