В Ида-Вирумаа почти 1500 работникам образования грозит потеря работы

Руководитель процесса перехода на эстоноязычное обучение Министерства образования и науки Ингар Дуболазов сказал, что если в настоящее время во всей Эстонии насчитывается 2300-2400 работников образования, чья квалификация или знание эстонского языка не соответствуют требованиям, то около 1500 из них сейчас работают в Ида-Вирумаа. Большинство из них не имеют необходимого знания эстонского языка.