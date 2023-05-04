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В Ида-Вирумаа почти 1500 работникам образования грозит потеря работы

Эрик Гамзеев
, журналист
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По словам министра образования и науки Кристины Каллас, позитивно, что мотивация к изучению эстонского языка среди учителей русских школ выросла.
По словам министра образования и науки Кристины Каллас, позитивно, что мотивация к изучению эстонского языка среди учителей русских школ выросла. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Около 1500 работников образования, работающих в школах и детских садах Ида-Вирумаа, рискуют в будущем потерять работу, если не выучат эстонский язык на требуемом уровне.

Руководитель процесса перехода на эстоноязычное обучение Министерства образования и науки Ингар Дуболазов сказал, что если в настоящее время во всей Эстонии насчитывается 2300-2400 работников образования, чья квалификация или знание эстонского языка не соответствуют требованиям, то около 1500 из них сейчас работают в Ида-Вирумаа. Большинство из них не имеют необходимого знания эстонского языка.

Повысилась мотивация к изучению языка

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