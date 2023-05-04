ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Учителя на пороге важного выбора

Около 1500 ида-вирумааских работников образования стоят сейчас перед выбором. То ли поднапрячься и за пару лет выучить эстонский язык на требуемом уровне и получать зарплату около 3000 евро, то ли искать новое рабочее место.
Некоторые школьные руководители утверждают, что доплата вдохновила учителей записаться на языковые курсы, что, бесспорно, является хорошим выбором. Наверняка большая часть из них при желании и настойчивости достигнут цели. Но в то же время мэр Нарвы Катри Райк, будучи реалистом, оценивает, что только в приграничном городе насчитывается около 400 учителей, для которых освоение эстонского языка на таком уровне, чтобы свободно вести на эстонском языке уроки, является непреодолимым препятствием. Правильно ли называть то, что последует за этим, социальной катастрофой, как откровенно говорит об этом Райк, - дело вкуса. Однако она права в том, что самоуправлениям придется заняться этими людьми, чтобы они нашли себе новое место в жизни и не затаили обиду на эстонское государство.
Переход на эстоноязычное обучение - процесс, конечно, непростой, однако он не является чем-то беспрецедентным или неожиданным. Он стоял на повестке дня уже десятки лет, и пути отступления больше нет. Эстонии не нужно также изобретать велосипед, ведь подобный процесс ранее осуществила наша южная соседка Латвия. На опыте Латвии - как на ее успехах, так и на допущенных ошибках - стоит поучиться.
Важно также, чтобы местные политики поддержали и помогли провести реформу образования, а не превратили противостояние ей в источник своих политических дивидендов. От этого не выиграли бы ни ученики, ни учителя.