ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Учителя на пороге важного выбора

Некоторые школьные руководители утверждают, что доплата вдохновила учителей записаться на языковые курсы, что, бесспорно, является хорошим выбором. Наверняка большая часть из них при желании и настойчивости достигнут цели. Но в то же время мэр Нарвы Катри Райк, будучи реалистом, оценивает, что только в приграничном городе насчитывается около 400 учителей, для которых освоение эстонского языка на таком уровне, чтобы свободно вести на эстонском языке уроки, является непреодолимым препятствием. Правильно ли называть то, что последует за этим, социальной катастрофой, как откровенно говорит об этом Райк, - дело вкуса. Однако она права в том, что самоуправлениям придется заняться этими людьми, чтобы они нашли себе новое место в жизни и не затаили обиду на эстонское государство.