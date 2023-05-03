ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ "Ралли как стиль жизни" в Кохтла-Ярве

Как написал новостной портал Rus.ERR, перед собравшейся публикой выступила 16-летняя ученица Кохтла-Ярвеской гимназии Ханна Лизетта Аабна, которая рассказала об авторалли и представила зрителям свой гоночный автомобиль. Также принял участие в мероприятии прошлогодний победитель чемпионата мира по ралли среди юниоров Роберт Вирвес.