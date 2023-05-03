Ср, 3.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ "Ралли как стиль жизни" в Кохтла-Ярве

Северное побережье
Facebook Twitter
Comments
День авторалли в Кохтла-Ярвеской госгимназии: учащиеся смогли потрогать своими руками автомобиль класса R2 и ощутить себя в кресле его пилота.
День авторалли в Кохтла-Ярвеской госгимназии: учащиеся смогли потрогать своими руками автомобиль класса R2 и ощутить себя в кресле его пилота. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Перед зданием государственной гимназии Кохтла-Ярве прошло мероприятие "Ралли как стиль жизни".

Как написал новостной портал Rus.ERR, перед собравшейся публикой выступила 16-летняя ученица Кохтла-Ярвеской гимназии Ханна Лизетта Аабна, которая рассказала об авторалли и представила зрителям свой гоночный автомобиль. Также принял участие в мероприятии прошлогодний победитель чемпионата мира по ралли среди юниоров Роберт Вирвес.

Фотокорреспондент "Северного побережья" рассказал, что учащиеся смогли потрогать своими руками гоночный автомобиль класса R2 и ощутить себя в кресле его пилота.

Смотрите фотогалерею "Северного побережья":

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Кохтла-Ярве
Наверх