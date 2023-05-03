В реке Нарва обнаружен чужеродный и агрессивный вид рака

Ученые обнаруживают чужеродные виды во время мониторинга фауны рыб. Полосатые раки уже были найдены в нескольких ловушках в низовьях реки Нарва.

"Это не очень хорошие новости, и мы должны быть обеспокоены. Особенно в случае с этим раком, который переносит опасную для наших речных раков болезнь, а сам невосприимчив к ней. Честно говоря, для нас было большой новостью увидеть его здесь, потому что полосатого рака раньше встречали довольно далеко отсюда, в низовьях реки Пярну", - рассказал ERR эксперт по фауне рыб Эйнар Кяргенберг из Агентства окружающей среды.

Предотвратить распространение чужеродных видов можно на суше, но это невозможно сделать под водой. У ихтиологов есть только надежда, что Нарвская плотина предотвратит продвижение раков в сторону Чудского озера.

- К Чудскому озеру, а затем по Эмайыги к Тарту и озеру Выртсъярв. Я опасаюсь, что рано или поздно эта система будет захвачена этим раком. Чем медленнее это будет происходить, тем лучше, - отметил ихтиолог Эстонского центра охраны природы Меэлис Тамбетс.