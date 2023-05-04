Юри Ратас: развитие Ида-Вирумаа тормозит несправедливое перераспределение средств

По словам Ратаса, развитие Ида-Вирумаа тормозит несправедливое перераспределение средств, полученных в качестве платы за использование природных ресурсов.

«Сейчас получаемый с Ида-Вирумаа ресурс не возвращается сюда в достаточной мере. Также проблемой станет то, что новое правительство не намерено финансировать программу съемного жилья в необходимом объеме. Учитывая специфику Ида-Вирумаа, нельзя полагаться только на застройщиков, работающих в частном секторе. Например, в Нарве в течение последних лет не было построено ни одного многоквартирного дома, тогда как приезжающие из других регионов молодые семьи заинтересованы именно в современном жилье», - сказал Ратас.

Мария Юферева-Скуратовски подчеркнула, что модель фонда справедливого перехода себя не оправдала, так как из 300 млн евро пока что нашли применение лишь 5 млн евро. «К сожалению, критерии выделения средств настолько жесткие, что лишь немногие предприятия, создающие новые рабочие места, могут ходатайствовать о поддержке. Развитию региона также мешает излишняя бюрократия, и я не вижу, чтобы у нынешнего правительства был план и желание исправить ситуацию. Более того, в коалиционном договоре нет ни слова о программе Ида-Вирумаа», - сказала Юферева-Скуратовски.

Ратас и Юферева-Скуратовски отметили, что предстоящий переход на эстонский язык обучения является большим вызовом для детских садов и школ. «Нельзя проводить столь значительные реформы в спешке и непродуманно. Предлагаемая педагогам в Ида-Вирумаа сравнительно высокая заработная плата не решит проблему нехватки учителей. Необходим гибкий подход. Также не должны остаться не у дела высококвалифицированные педагоги, которые недостаточно хорошо смогут сразу овладеть эстонским языком», - добавила Юферева-Скуратовски.