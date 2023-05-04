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Поломка машины вызвала загрязнение в Кохтла-Ярве

Эрик Калда
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Машина спасателей. Снимок иллюстративный.
Машина спасателей. Снимок иллюстративный. Фото: Peeter Langovits / Postimees

В четверг спасателям пришлось выехать в Ахтме для ликвидации  загрязнения. 

3 мая в 08:09 в центр тревоги поступило сообщение о том, что  Ахтмеской части Кохтла-Ярвена Пуру теэ сломался топливный насос автомобиля, и топливо вылилось на дорогу.

Прибывшие спасатели засыпали загрязнение абсорбентом, собрали его и расчистили дорогу.

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