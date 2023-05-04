Поломка машины вызвала загрязнение в Кохтла-Ярве

Северное побережьеНовостиПоломка машины вызвала загрязнение в Кохтла-ЯрвеЭрик Калда4 мая 2023, 13:04Facebook TwitterComments Машина спасателей. Снимок иллюстративный. Фото: Peeter Langovits / PostimeesВ четверг спасателям пришлось выехать в Ахтме для ликвидации загрязнения. 3 мая в 08:09 в центр тревоги поступило сообщение о том, что Ахтмеской части Кохтла-Ярвена Пуру теэ сломался топливный насос автомобиля, и топливо вылилось на дорогу.Прибывшие спасатели засыпали загрязнение абсорбентом, собрали его и расчистили дорогу.Facebook TwitterComments Ключевые словаполомкатревогацентр тревогиКохтла-Ярвена ПуруPекомендуем