ОПРОС ⟩ Как изменилась жизнь в Эстонии за годы членства в Евросоюзе?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Владимир БРИЦКИЙ, пенсионер: - Процветаем, наверное. Должны процветать. Думаю, что лучше стали жить, во всяком случае воздух в Йыхви стал чище, хотя не умею объяснить, имеет ли на это влияние Евросоюз. Город лучше стал, променад построили, школы. Легче ездить стало по другим странам, особенно когда евро к нам пришло.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Валентина ГРОШЕВА, пенсионер: - Не очень изменилась. В целом люди стали жить хуже, деньги другие появились, цены выросли. К врачам не попасть, раньше намного проще было помощь получить. Но в городе есть изменения, дороги строят. Правда, не знаю, какую роль играет в этих переменах Евросоюз.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Эго РАТТАСЕПП, торговый представитель: - Думаю, что стало лучше жить, в таком большом обществе маленькая страна гораздо увереннее себя чувствует по многим аспектам. Хотя встречаются иногда смешные условия и требования. Не всегда можно получать, иногда и отдавать что-то приходится.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Наталья БОРИСОВА, пенсионер: - На себе никак не ощущаю, не могу ответить, потому что не с чем сравнивать - не знаю, что было бы, если бы Эстония не была в Евросоюзе. Страна меняется, идет вперед, строятся дороги и школы, но, возможно, все это было бы и без Евросоюза? Пожалуй, один аспект точно назову: стало больше свободы передвижения, это очень приятно.