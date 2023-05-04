В Кохтла-Ярве появились умные пешеходные переходы

Основная цель умных переходов - повысить осведомленность участников дорожного движения, находящихся поблизости, и предупредить участников дорожного движения о возможных опасных ситуациях.

Для привлечения внимания и бдительности дорожные знаки на переходе постоянно подсвечиваются, а система безопасности сигнализирует пешеходу, переходящему дорогу, светодиодными фонарями на столбах.

По словам исполнительного директора установившей систему фирмы Technologies Bercman Марта Сууркаська, система также собирает данные о трафике в режиме реального времени. "Таким образом, на основе данных можно получить обзор количества и направления движения транспортных средств и пешеходов, а также увидеть тип транспортных средств и скорость движения в зоне пешеходного перехода. ", - пояснил Сууркаськ.

Инновационные пешеходные переходы появились в двух местах города: оба - в Ярвеской части города.

"Совместно с фирмой мы осмотрели многие возможные места как в Ярвеской, так и в Ахтмеской части города. Оба пешеходных перехода установлены в Ярве, т.к. эти места сейчас наиболее опасны для пешеходов, а для установки электронных знаков не требуется дополнительных инвестиций со стороны города", - рассказал вице-мэр Кохтла-Ярве Антон Макарьев.

В этом году планируется установить дополнительные опоры освещения переходов в Ахтме, и тогда подобные умные пешеходные переходы можно будет добавить и в Ахтме.

Новые умные пешеходные переходы позволят сделать эти проблемные участки на Ярвекюла теэ гораздо безопаснее для пешеходов, а водителям помогут раньше реагировать на появление пешехода. "Особенно это актуально в наши эстонские темные осень и зиму. Данные дорожного движения с этих умных пешеходных переходов помогут при подготовке проекта реконструкции всей улицы Ярвекюла теэ а также при написании проектов для получения государственной поддержки", - отметил Макарьев.

Координатор конкурса Умного города от научного и бизнес-городка Технополь Ольга Курдовская не скрывает радости от воплощения проекта в жизнь.

"Мы очень рады, что, умные пешеходные переходы, наконец, установлены. Изначально их установка планировалась на конец 2022-года. Очередной проект внесет свою лепту в то, чтобы Кохтла-Ярве стал еще более инновационным и дружелюбным не только по отношению к жителям городам, но и гостям.