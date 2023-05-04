Тоом: граждане России в Эстонии попали между молотом и наковальней

"Граждане России в Эстонии попали между молотом и наковальней. Со стороны Эстонии идет кампания по выдавливанию их из гражданства РФ, ведь в СМИ уже несколько месяцев длится истерика по поводу призывников, якобы у нас 20 000 мужчин призывного возраста, которых Путин может завтра призвать. Это абсолютная чушь, это 100% невозможно сделать. Потому что призвать можно только людей, стоящих на учете в РФ", - заявила Яна Тоом в передаче ERR "Кто кого?".

"Вторая история - это лишение граждан РФ права голоса на муниципальных выборах в Эстонии. То есть, мы создаем такую атмосферу, чтобы люди отказывались от российского паспорта. Россия, естественно, этому противодействует. Потому что у нас с Россией сейчас очень плохие отношения. Холодная война, перерастающая не знаю во что. И люди, попавшие между молотом и наковальней, пытаются сделать выбор. Я думаю, мы ведем себя довольно глупо. Единственное адекватное предложение 25 февраля (через день после начала войны - прим. ред) сделал бывший гендиректор Департамента гражданства и миграции Андрес Коллист - дать всем гражданство Эстонии и снять эту проблему. Потому что этот огромный российский анклав в Эстонии мы сделали своими руками. И теперь мы не знаем, как с этим быть. Когда мы будем их лишать права голоса, накажем попутно и детей. Потому что из гражданства РФ нельзя выйти до 18 лет без родителей. А голосовать на муниципальных выборах можно с 16 лет. То есть мы этим детям тоже дадим по рукам. Сделаем ли мы этим их патриотами Эстонии, я сильно сомневаюсь", - добавила евродепутат.