Тоом: граждане России в Эстонии попали между молотом и наковальней

Депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия) сказала, что Эстония повела себя довольно глупо, поставив живущих здесь граждан РФ в положение между молотом и наковальней. А публицист Андрей Кузичкин считает, что Эстонское государство все делает правильно. Он поддерживает лишение граждан России права голоса на муниципальных выборах.
"Граждане России в Эстонии попали между молотом и наковальней. Со стороны Эстонии идет кампания по выдавливанию их из гражданства РФ, ведь в СМИ уже несколько месяцев длится истерика по поводу призывников, якобы у нас 20 000 мужчин призывного возраста, которых Путин может завтра призвать. Это абсолютная чушь, это 100% невозможно сделать. Потому что призвать можно только людей, стоящих на учете в РФ", - заявила Яна Тоом в передаче ERR "Кто кого?".
"Вторая история - это лишение граждан РФ права голоса на муниципальных выборах в Эстонии. То есть, мы создаем такую атмосферу, чтобы люди отказывались от российского паспорта. Россия, естественно, этому противодействует. Потому что у нас с Россией сейчас очень плохие отношения. Холодная война, перерастающая не знаю во что. И люди, попавшие между молотом и наковальней, пытаются сделать выбор. Я думаю, мы ведем себя довольно глупо. Единственное адекватное предложение 25 февраля (через день после начала войны - прим. ред) сделал бывший гендиректор Департамента гражданства и миграции Андрес Коллист - дать всем гражданство Эстонии и снять эту проблему. Потому что этот огромный российский анклав в Эстонии мы сделали своими руками. И теперь мы не знаем, как с этим быть. Когда мы будем их лишать права голоса, накажем попутно и детей. Потому что из гражданства РФ нельзя выйти до 18 лет без родителей. А голосовать на муниципальных выборах можно с 16 лет. То есть мы этим детям тоже дадим по рукам. Сделаем ли мы этим их патриотами Эстонии, я сильно сомневаюсь", - добавила евродепутат.
С Тоом не согласился другой участник передачи публицист Андрей Кузичкин, недавно получивший гражданство Эстонии.
"Конечно, я считаю совершенно ненормальным, когда на протяжении более 30 лет с восстановления независимости Эстонии здесь существует такой большой анклав граждан России. Это совершенно аномальная ситуация. Тем, кто здесь родился или приехал сюда еще в советское время, должно быть стыдно жить в Эстонии, будучи гражданином РФ. Да, в 90-е Эстонское государство не стало раздавать гражданство всем в виде подарка, потому что были большие сомнения в лояльности русскоязычных жителей. И эти подозрения, как известно, потом подтвердились в полной мере. И продолжают подтверждаться каждый день. Мне кажется, за эти 30 с небольшим лет уже все граждане России, желающие вступить в эстонское гражданство, вполне это могли сделать. Если они это не сделали, то это не вина Эстонского государства. Конечно, государству есть над чем поработать, есть определенные технические вопросы, с которыми я столкнулся при смене гражданства", - заявил Кузичкин.
"Ну и разумеется, когда Яна Игоревна говорит о том, что права голоса сейчас хотят лишить граждан РФ и Беларуси, я эту меру поддерживаю всецело. Я не считаю, что тем самым выдавливают из российского гражданства. Вряд ли это будет мотивом, что завтра не пойдешь голосовать за любимого мэра Архипова в Маарду. Просто пока идет война, граждане РФ и Беларуси - это прекрасный инструмент во внутренние дела Эстонии. Об этом говорится и в концепции внешней политики, недавно утвержденной Путиным. Там практически прямо утверждается, что проживающие за рубежом соотечественники - это практически легализованная "пятая колонна" для проведения кремлевской политики", - добавил Кузичкин.