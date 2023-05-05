Эстония из-за боязни пандемии заказала 1000 доз вакцины против птичьего гриппа

Европейский союз готовится к возможной пандемии птичьего гриппа, формируя заказ на вакцины для стран ЕС. Эстония решила заказать 1000 доз вакцины против птичьего гриппа. Однако это скорее мера предосторожности, поскольку риск того, что вирус будет передаваться от птиц к человеку крайне мал.
Европейская комиссия в данный момент изучает заинтересованность государств-членов ЕС в совместных закупках вакцины против птичьего гриппа. Поставщик готов предоставить вакцины в случае, если минимальный заказ составит не менее 600 000 доз, передает "Актуальная камера".
"Эстония внесла свой вклад, мы готовы закупить до 1000 доз этой вакцины. На данный момент их доставка ожидается в начале 2024 года. Мы учли потенциальную потребность нашей страны в вакцинах. В частности, они необходимы людям, соприкасающимся с птицами в работе. Например, на птицефабриках и в ветеринарных учреждениях", – сказал специалист Департамента здоровья Андрас Армвяэрт.
Человек может заразиться птичьем гриппом, если вступит в контакт с больной птицей. Однако, по словам главы отдела инфекционного контроля Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Майта Альтметса, на данный момент фаза вируса такова, что людям в Европе или других странах не стоит бояться высокого уровня заражения.