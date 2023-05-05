Эстония из-за боязни пандемии заказала 1000 доз вакцины против птичьего гриппа

Европейская комиссия в данный момент изучает заинтересованность государств-членов ЕС в совместных закупках вакцины против птичьего гриппа. Поставщик готов предоставить вакцины в случае, если минимальный заказ составит не менее 600 000 доз, передает "Актуальная камера".

"Эстония внесла свой вклад, мы готовы закупить до 1000 доз этой вакцины. На данный момент их доставка ожидается в начале 2024 года. Мы учли потенциальную потребность нашей страны в вакцинах. В частности, они необходимы людям, соприкасающимся с птицами в работе. Например, на птицефабриках и в ветеринарных учреждениях", – сказал специалист Департамента здоровья Андрас Армвяэрт.