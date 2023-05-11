Кадри Симсон: Отказ от российского газа не погрузил Европу во тьму

Что будет дальше? Европа обязательно продолжит поддерживать Украину. У нас уже находится в работе проект поставки в Украину солнечных панелей, мы хотим также расширить санкции, чтобы уменьшить поступающий в российскую казну доход. Я лично призывала страны-члены ЕС и их предприятия отказаться от российских поставок LNG и от заключения новых договоров.

Как мы видим, отказ от российского газа не погрузил Европу во тьму. Принятое в прошлом году решение в обязательном порядке заполнить европейские газохранилища к началу отопительного периода оправдало себя. Запасы дали нам чувство уверенности в том, что даже в случае полного прекращения российских поставок мы справимся. Отопительный период прошел, и теперь уже происходит накопление запасов к новой зиме. На сегодня газохранилища заполнены примерно на 60%, что в два раза больше, чем на тот же момент прошлого года.

Однако мы должны смотреть дальше вопроса газа. Импортировавшийся раньше из России газ невозможно полностью заменить поставками от других производителей. Да это и неразумно. Поэтому мы поставили перед собой очень амбициозные цели в области возобновляемой энергии: довести к 2030 году мощности производства солнечной энергии до 592 GW, а ветряной энергии - до 510 GW .

В течение последнего года мы предприняли большие шаги для достижения своей энергетической безопасности и независимости. Евросоюз продемонстрировал гибкость, чтобы реагировать творчески на угрожающую опасность, чем проявил уважение к сказанному в Декларации Шумана. Такую политику следует продолжить и после выборов в Европарламент.