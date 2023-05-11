Кадри Симсон: Отказ от российского газа не погрузил Европу во тьму

Свидетельство о рождении Евросоюза, Декларация Шумана, начинается со строчек, которые и 73 года спустя звучат актуально: "Мир во всем мире может быть сохранен только в результате творческих усилий, соразмерных опасностям, которые ему угрожают". Когда 24 февраля прошлого года мир необратимо изменился вследствие нападения России на Украину, то вся Европа должна была приложить усилия и найти решения, как справиться с угрожающей нам опасностью.
Война вновь пришла на землю Европы, она ведется в непосредственной близости от нас, во дворе наших соседей. Более того, со временем все яснее становилось, что война пришла и на наш энергетический рынок, которым Россия начала манипулировать еще до начала войны. Сложившаяся за десятилетия ситуация, когда несколько стран-членов Евросоюза излишне зависели от российского ископаемого топлива, поставила перед нами два серьезных вопроса: как помочь Украине победить в войне и в то же время как обеспечить надежность снабжения и энергетическую безопасность Евросоюза? Было ясно, что предстоит сложная зима.
Таким образом, наряду со всесторонней помощью Украине нашей первоочередной задачей было уменьшение зависимости Европы от российских ископаемых топлив. План REPowerEU предусматривал для этого три шага: резкое сокращение поступающих из России объемов газа, поиск новых достойных доверия партнеров и всеобщее сокращение потребления газа.
Оглядываясь на прошедший год, мы можем смело утверждать, что справились достойно. Мы успешно пережили зиму, что многие считали невыполнимой миссией. Сдвиг в европейской энергетической системе оказался действительно выдающимся. В конечном итоге мы за год заместили 2/3 импортировавшегося раньше в Европу российского газа.
Крупнейшим европейским поставщиком газа не является больше Россия. Им стала Норвегия. По трубопроводам в прошлом году из России в Европу импортировали 61 млрд кубометров природного газа. В 2021 году этот показатель равнялся 155 млрд кубометров, что означало: доля российского газа на рынке Евросоюза превышала 40%. Начиная с сентября 2022 года на российский природный газ приходится менее 10% всего трубопроводного газа, импортируемого в Евросоюз.
Одновременно Европа значительно увеличила свои мощности по приемке сжиженного природного газа (LNG), и этот тренд в ближайшее время продолжится. С начала войны и по сей день мощности по приемке LNG увеличились примерно на 20 млрд кубометров, и в ближайшие годы будет открыто еще несколько новых терминалов общей мощностью 50 млрд кубометров.
Важно отметить, что уже имеющиеся терминалы работали в прошлом году по всей Европе практически на полную мощность. В 2022 году мы получили от мирового рынка в общем 135 млрд кубометров LNG. В 2021 году этот объем составлял 80 млрд кубометров сжиженного природного газа.
Важную роль в обеспечении энергетической безопасности сыграли граждане Европы. Предложенное в прошлом году в качестве экстренной меры сокращение потребления газа на 15% казалось сложной задачей, однако она была выполнена с запасом. В период с августа 2022 года по март 2023 года потребление газа в 27 странах Евросоюза упало в среднем на 17,7%. Это значит, что в Европе потребили на 52 млрд кубометров газа меньше, чем потреблялось раньше. Эстонцы наряду с финнами и соседями из стран Балтии оказались здесь в авангарде Европы, уменьшив в данный период свое потребление газа на 36%.
2022 год стал также рекордным в области развития возобновляемой энергетики - в течение года в Евросоюзе установили новые солнечные панели на общую мощность 41 GW , а мощности по производству ветряной энергии выросли на 15 GW. В прошлом году произвели больше электроэнергии из ветра и солнца, чем из газа. Целых 39% произведенной в Евросоюзе электроэнергии было получено из возобновляемых источников.
Такие большие изменения произошли не только благодаря политическим инструкциям или приказам. Движущей силой стала исходящая снизу инициатива. Именно граждане Европы установили на крышах своих домов миллионы солнечных панелей, а также оборудовали свое жилье геоотоплением и сократили потребление энергии. Предприятия переходили с одного источника энергии на другой, а также делали больший упор на энергоэффективность. Да, цены по-прежнему высоки, однако мы возвращаемся к довоенному уровню. Более широкое применение возобновляемых источников энергии поможет еще больше снизить цену.
3 МЫСЛИ
- Мы за год заместили 2/3 импортировавшегося раньше в Европу российского газа.
- В прошлом году произвели больше электроэнергии из ветра и солнца, чем из газа. Целых 39% произведенной в Евросоюзе электроэнергии было получено из возобновляемых источников.
- Всего через три недели после начала войны мы сумели синхронизировать украинскую электросеть с европейской, еще на один шаг приблизив Украину к Евросоюзу и продемонстрировав, что она не одинока.
Взгляд назад на прошлый год был бы неполным, если бы я не упомянула Украину. Всего через три недели после начала войны мы сумели синхронизировать украинскую электросеть с европейской, еще на один шаг приблизив Украину к Евросоюзу и продемонстрировав, что она не одинока.
Мы ввели жесткие санкции против России, в том числе касающиеся нефти и угля. Мы поставили в Украину более 1600 генераторов и 1400 трансформаторов, которые помогали обеспечить свет даже тогда, когда российская армия целенаправленно уничтожала украинскую энергетическую инфраструктуру. Кроме того, вместе со специалистами "Energy Community" мы создали фонд, в которой на сегодня поступила поддержка в размере до 200 млн евро, за счет которой можно приобретать специфическую технику. В ноябре в Киеве на встрече с президентом Владимиром Зеленским мы обсудили, как заменить временно выведенные из строя украинские атомные станции и гарантировать, чтобы зимой не возникало продолжительных отключений электроэнергии. Эти проблемы тоже удалось решить.
Что будет дальше? Европа обязательно продолжит поддерживать Украину. У нас уже находится в работе проект поставки в Украину солнечных панелей, мы хотим также расширить санкции, чтобы уменьшить поступающий в российскую казну доход. Я лично призывала страны-члены ЕС и их предприятия отказаться от российских поставок LNG и от заключения новых договоров.
Как мы видим, отказ от российского газа не погрузил Европу во тьму. Принятое в прошлом году решение в обязательном порядке заполнить европейские газохранилища к началу отопительного периода оправдало себя. Запасы дали нам чувство уверенности в том, что даже в случае полного прекращения российских поставок мы справимся. Отопительный период прошел, и теперь уже происходит накопление запасов к новой зиме. На сегодня газохранилища заполнены примерно на 60%, что в два раза больше, чем на тот же момент прошлого года.
Однако мы должны смотреть дальше вопроса газа. Импортировавшийся раньше из России газ невозможно полностью заменить поставками от других производителей. Да это и неразумно. Поэтому мы поставили перед собой очень амбициозные цели в области возобновляемой энергии: довести к 2030 году мощности производства солнечной энергии до 592 GW, а ветряной энергии - до 510 GW .
В течение последнего года мы предприняли большие шаги для достижения своей энергетической безопасности и независимости. Евросоюз продемонстрировал гибкость, чтобы реагировать творчески на угрожающую опасность, чем проявил уважение к сказанному в Декларации Шумана. Такую политику следует продолжить и после выборов в Европарламент.
Обеспечение энергетической безопасности Европы зависит от всех нас, и каждый человек может внести в это свой вклад. Правильными шагами мы поддержим Украину и к тому же сами придем к более чистой и надежной жизненной среде.