Эдуард Одинец: Повышение минимальной заработной платы: кнут или пряник?

"Низкая заработная плата создает прежде всего для жителей Ида-Вирумаа замкнутый круг бедности, из которого нет выхода". Эдуард Одинец, член Рийгикогу, СДПЭ

В Европе есть истории успеха значительного повышения минимальной заработной платы. В Словении, например, в 2010 году минимальная заработная плата была повышена на 23 процента, до 734 евро. Мы достигли такой цифры лишь 13 лет спустя. В Словении это не привело к волне банкротств или резкому росту безработицы. Отнюдь нет. Эта мера оказала явное положительное влияние на экономику. Кстати, в этом году минимальная заработная плата в Словении уже превысила 1200 евро.

В Ида-Вирумаа минимальную заработную плату получают аж 15 процентов работников - немалому количеству людей приходится довольствоваться небольшой суммой в день выплаты зарплаты. Согласно исследованиям, большинство низкооплачиваемых работников работают в сфере торговли и услуг. Большинство из них женщины, средняя зарплата которых в Ида-Вирумаа к тому же на несколько сотен евро ниже, чем у мужчин. Низкие зарплаты означают более низкие родительские пособия и меньше денег по больничным листам, а также более низкие будущие пенсии. Все это создает прежде всего для жителей Ида-Вирумаа замкнутый круг бедности, из которого нет выхода.

Социал-демократы обещали в своей предвыборной программе, а также требовали в ходе коалиционных переговоров вмешательства государства и разрыва этого замкнутого круга. Наш предвыборный лозунг безоговорочно актуален и после выборов: благосостояние жителей Эстонии - это безопасность эстонского государства. Размер минимальной заработной платы играет очень важную роль в благосостоянии людей. Государство не может оставаться в стороне и должно действовать во имя сокращения т.н. зарплатной бедности.