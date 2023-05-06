Эдуард Одинец: Повышение минимальной заработной платы: кнут или пряник?

С момента рождения нового правительства в публичном пространстве Эстонии не утихает дискуссия о более существенном повышении минимальной заработной платы, которое, хотя и не очень гладко, но все же удалось перенести из предвыборной программы социал-демократов в коалиционное соглашение трех партий.
По мнению некоторых комментаторов, повышение минимальной заработной платы больше похоже на кнут, то бишь угрозу бизнес-климату в Эстонии, что вдобавок обесценивает важность переговоров между работниками и работодателями. Другие же оценивают это как пряник, который позволит платить достойную заработную плату за сделанную работу и, в свою очередь, обеспечит достойную жизнь многим эстоноземельцам.
Минимальная заработная плата - это абсолютный минимум, который должен выплачиваться человеку, работающему восемь часов в день и сорок часов в неделю. Минимальная заработная плата призвана гарантировать работникам элементарный, минимальный уровень жизни, чтобы ее получатели чувствовали себя полноценными членами общества. Но можно ли справиться на сегодняшнюю минимальную зарплату? Делала ли когда-либо минималка это возможным?
Если посмотреть на ралли цен за последние пару лет, то никак нельзя утверждать, что можно прожить всего на 725 евро. Работать каждый день по восемь часов и едва справляться в конце месяца, чтобы купить еду себе и детям - это недостойно развитой европейской страны. Недостойно и то, что человек, работающий полный рабочий день, готов обратиться к самоуправлению за прожиточным пособием.
Недаром на уровне Европейского союза согласован минимум оплаты труда, который гарантирует базовый уровень жизни и до которого Эстонии еще далеко. Я думаю, что мы могли бы изменить парадигму минимальной заработной платы в Эстонии и установить ее на двух уровнях. Государство по согласованию с представительными организациями работодателей и работников могло бы установить минимум, от которого участники рынка труда могли бы вести дальнейшие переговоры. Чтобы имелась фиксированная сумма, ниже которой договориться не смогут.
"Низкая заработная плата создает прежде всего для жителей Ида-Вирумаа замкнутый круг бедности, из которого нет выхода".
Эдуард Одинец, член Рийгикогу, СДПЭ
В Европе есть истории успеха значительного повышения минимальной заработной платы. В Словении, например, в 2010 году минимальная заработная плата была повышена на 23 процента, до 734 евро. Мы достигли такой цифры лишь 13 лет спустя. В Словении это не привело к волне банкротств или резкому росту безработицы. Отнюдь нет. Эта мера оказала явное положительное влияние на экономику. Кстати, в этом году минимальная заработная плата в Словении уже превысила 1200 евро.
В Ида-Вирумаа минимальную заработную плату получают аж 15 процентов работников - немалому количеству людей приходится довольствоваться небольшой суммой в день выплаты зарплаты. Согласно исследованиям, большинство низкооплачиваемых работников работают в сфере торговли и услуг. Большинство из них женщины, средняя зарплата которых в Ида-Вирумаа к тому же на несколько сотен евро ниже, чем у мужчин. Низкие зарплаты означают более низкие родительские пособия и меньше денег по больничным листам, а также более низкие будущие пенсии. Все это создает прежде всего для жителей Ида-Вирумаа замкнутый круг бедности, из которого нет выхода.
Социал-демократы обещали в своей предвыборной программе, а также требовали в ходе коалиционных переговоров вмешательства государства и разрыва этого замкнутого круга. Наш предвыборный лозунг безоговорочно актуален и после выборов: благосостояние жителей Эстонии - это безопасность эстонского государства. Размер минимальной заработной платы играет очень важную роль в благосостоянии людей. Государство не может оставаться в стороне и должно действовать во имя сокращения т.н. зарплатной бедности.
Рыночная экономика действительно многое расставляет по местам, но у этого тоже есть свои пределы. Остается только согласиться с позицией профсоюзов о том, что более высокая минимальная заработная плата - 60 процентов от медианной зарплаты и 50 процентов от средней зарплаты - не снизит занятость и не повлияет на конкурентоспособность предприятий, а поспособствует сохранению существующих работников и набору новых сотрудников, а также увеличит налоговые поступления.