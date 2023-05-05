В Нарве на помощь полиции в погоне побежала посторонняя собака

Полицейский участок Нарвы поделился в социальных сетях кадрами с бортовой камеры, на которых собака, гуляющая по улице, решила присоединиться к погоне на улицах Нарвы.
Утром 29 апреля в Нарве сотрудники полиции заметили водителя с подозрительным стилем вождения, который не реагировал на их стоп-сигнал.
Водитель начал скрыватся от полицейского патруля по паркам и площадкам. «Увидев погоню, четвероногий доброволе решил, что, может быть, сейчас у него есть шанс поймать нарушителя, и собачий патруль принялся за дело. Однако, поскольку скорости тем временем превышали 100 км/ч, на этот раз четвероногий решил оставить дело полиции и спокойно продолжить патрулирование между домами», — рассказали в посте.
Водитель сам остановил машину, и оказалось, что 47-летний мужчина был пьян и без водительских прав. Водитель был задержан на месте, в отношении него возбуждено уголовное дело.