В Нарве на помощь полиции в погоне побежала посторонняя собака

Водитель начал скрыватся от полицейского патруля по паркам и площадкам. «Увидев погоню, четвероногий доброволе решил, что, может быть, сейчас у него есть шанс поймать нарушителя, и собачий патруль принялся за дело. Однако, поскольку скорости тем временем превышали 100 км/ч, на этот раз четвероногий решил оставить дело полиции и спокойно продолжить патрулирование между домами», — рассказали в посте.