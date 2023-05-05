Евграфов: в последнее время в Эстонии было сделано все, чтобы 9 мая не называлось праздником

Оппозиционный депутат Нарвского горсобрания и Рийгикогу Алексей Евграфов надеется, что 9 мая в Нарве обойдется без провокаций.
"К сожалению, за последнее время было сделано все, чтобы 9 мая не называлось праздником. Я сам в этот день буду в Таллинне. Собираюсь возложить цветы к Бронзовому солдату", - сказал в пятницу Евграфов в разговоре с rus.err.ee.
"Надеюсь, что в Нарве 9 мая пройдет без эксцессов. Мы разговаривали с различными общественными организациями. Люди понимают, что сейчас ситуация непростая, напряженная. Никто не хочет никаких провокаций", - добавил политик.
"Однако нельзя исключать, что такие провокации возможны. Но нам следует надеяться на то, что наши граждане спокойно отреагируют и на эти провокации не поведутся, не позволят себя завести", - заключил Алексей Евграфов.
Ранее надежду на то, что 9 мая пройдет в Нарве спокойно выразила и мэр приграничного города Катри Райк.
Полиция 9 мая будет патрулировать улицы Нарвы в усиленном составе.
С 5 мая в трех уездах Эстонии - Харьюском, Ляэне-Вируском и Ида-Вируском - вступил в силу запрет на проведение публичных собраний, если "есть основания полагать, что такие мероприятия могут при использовании символики государства-агрессора спровоцировать вражду". Он будет действовать до 9 мая включительно.