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Евграфов: в последнее время в Эстонии было сделано все, чтобы 9 мая не называлось праздником

Эрик Калда
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Алексей Евграфов говорит о желании сместить Катри Райк с должности мэра Нарвы: "Критика сыпется уже давно не только от оппозиции, но и жителей города".
Алексей Евграфов говорит о желании сместить Катри Райк с должности мэра Нарвы: "Критика сыпется уже давно не только от оппозиции, но и жителей города". Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Оппозиционный депутат Нарвского горсобрания и Рийгикогу Алексей Евграфов надеется, что 9 мая в Нарве обойдется без провокаций.

"К сожалению, за последнее время было сделано все, чтобы 9 мая не называлось праздником. Я сам в этот день буду в Таллинне. Собираюсь возложить цветы к Бронзовому солдату", - сказал в пятницу Евграфов в разговоре с rus.err.ee.

"Надеюсь, что в Нарве 9 мая пройдет без эксцессов. Мы разговаривали с различными общественными организациями. Люди понимают, что сейчас ситуация непростая, напряженная. Никто не хочет никаких провокаций", - добавил политик.

"Однако нельзя исключать, что такие провокации возможны. Но нам следует надеяться на то, что наши граждане спокойно отреагируют и на эти провокации не поведутся, не позволят себя завести", - заключил Алексей Евграфов.

Ранее надежду на то, что 9 мая пройдет в Нарве спокойно выразила и мэр приграничного города Катри Райк.

Полиция 9 мая будет патрулировать улицы Нарвы в усиленном составе.

С 5 мая в трех уездах Эстонии - Харьюском, Ляэне-Вируском и Ида-Вируском - вступил в силу запрет на проведение публичных собраний, если "есть основания полагать, что такие мероприятия могут при использовании символики государства-агрессора спровоцировать вражду". Он будет действовать до 9 мая включительно.

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