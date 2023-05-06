ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Объединяться следует в интересах жителей, а не политиков

И Йыхви, и Тойла уже имеют опыт объединения с соседями. Еще в 2005 году город Йыхви объединился с Йыхвиской волостью. У Тойла и Йыхви впервые появилась возможность стать одним целым еще в 2017 году, когда четыре самоуправления - Йыхви, Тойла, Кохтла и Кохтла-Нымме - согласились объединиться. Однако в тот раз административная реформа в таком виде не удалась, потому что правившие в Йыхви силы в последний момент решили прекратить переговоры с партнерами на том основании, что такое слияние не отвечает интересам Йыхви. В итоге три волости объединились без Йыхви, что и по сей день нельзя считать особым успехом, потому что объединившиеся волости хотя и были соседями, но общего между ними было мало.

Такой мы и видели в течение последних пяти с половиной лет "сшитую" Тойласкую волость, швы которой до сих пор не зажили. Есть надежда, что с приходом Йыхви у трех бывших волостей появится хотя бы общий центр, который фактически годами был для них центром притяжения.

Важно, чтобы нынешнее объединение не повторило ошибок предыдущего, когда общины были вовлечены слабо, судьба новой волости решалась на уровне волостных руководителей, а общение с населением было, скорее, формальным.

Но простого человека мало заботит, когда ему говорят, что очередная административная реформа будет сопровождаться рождением более дееспособного самоуправления. Он хочет знать, как это сделает его жизнь лучше, ведь такие изменения всегда сопровождаются опасением, что экономить начнут за счет меньшего, там, где меньше жителей и где беспристрастные таблицы показывают более низкую экономическую эффективность.