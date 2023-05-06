Йыхви и Тойла хотят завершить переговоры о слиянии уже в этом году

По словам руководителя рабочей группы по переговорам о слиянии Тойла и Йыхви председателя Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа, важно, чтобы после слияния общины не утратили свою идентичность в новом самоуправлении.

Самоуправления Йыхви и Тойла хотят завершить переговоры об объединении уже в этом году, а в следующем году хотят провести референдум и утвердить в волостных собраниях договор об объединении.