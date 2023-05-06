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Йыхви и Тойла хотят завершить переговоры о слиянии уже в этом году

Эрик Калда
, журналист
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По словам руководителя рабочей группы по переговорам о слиянии Тойла и Йыхви председателя Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа, важно, чтобы после слияния общины не утратили свою идентичность в новом самоуправлении.
По словам руководителя рабочей группы по переговорам о слиянии Тойла и Йыхви председателя Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа, важно, чтобы после слияния общины не утратили свою идентичность в новом самоуправлении. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Самоуправления Йыхви и Тойла хотят завершить переговоры об объединении уже в этом году, а в следующем году хотят провести референдум и утвердить в волостных собраниях договор об объединении.

- Тойлаская сторона была полна оптимизма и энтузиазма, стремясь быстро продвинуться с переговорами, - прокомментировал состоявшийся в конце апреля первый официальный тур переговоров между делегациями Йыхви и Тойла Валло Реймаа, председатель волостного собрания Йыхви и руководитель рабочей группы по переговорам о слиянии.

В прошлый раз цели не достигли

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