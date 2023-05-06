Йыхви и Тойла хотят завершить переговоры о слиянии уже в этом году

Самоуправления Йыхви и Тойла хотят завершить переговоры об объединении уже в этом году, а в следующем году хотят провести референдум и утвердить в волостных собраниях договор об объединении.
- Тойлаская сторона была полна оптимизма и энтузиазма, стремясь быстро продвинуться с переговорами, - прокомментировал состоявшийся в конце апреля первый официальный тур переговоров между делегациями Йыхви и Тойла Валло Реймаа, председатель волостного собрания Йыхви и руководитель рабочей группы по переговорам о слиянии.
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